ANSES anuncia pago de bono extraordinario para desempleados desde el 22 de agosto

Ana Salgueiro
ANSES implementará un nuevo bono extraordinario a partir del 22 de agosto, ofreciendo un apoyo económico fundamental para los trabajadores desempleados. Esta medida se enmarca en los esfuerzos por mitigar el impacto del desempleo, en un contexto social y económico que ha llevado a un aumento de los despidos.

Detalles del nuevo bono de desempleo que inicia el 22 de agosto

El bono de la Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el viernes 22 de agosto de 2025, alcanzando un monto máximo de $322.000. Este apoyo busca asistir a quienes han perdido su empleo y se rige por los aportes realizados por cada trabajador a lo largo de su carrera laboral.

El monto varía en función de los aportes, con un tope establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil actual, que en agosto asciende a $322.200. La prestación no podrá ser inferior a $161.000.

Los trabajadores despedidos deben registrarse en ANSES para acceder al bono, presentando su DNI y documentación que acredite el cese laboral.

¿Quiénes son elegibles para recibir el subsidio por desempleo?

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que han sido despedidos injustificadamente o que han visto finalizados sus contratos. Según la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013, los trabajadores permanentes deben haber acumulado al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos a su despido.

Por otro lado, los trabajadores eventuales o temporarios deben haber trabajado menos de 12 meses en ese mismo periodo, incluyendo al menos 90 días en el último año.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo en agosto de 2025

ANSES ha publicado el calendario de pagos correspondiente a la Prestación por Desempleo. Las fechas están organizadas según el número final del documento:

Número de DocumentoFecha de Pago
Terminados en 0 y 122 de agosto de 2025
Terminados en 2 y 325 de agosto de 2025
Terminados en 4 y 526 de agosto de 2025
Terminados en 6 y 727 de agosto de 2025
Terminados en 8 y 928 de agosto de 2025
