ANSES actualizó los topes salariales: ¿Quiénes dejarán de cobrar la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó una nueva actualización en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares y universales. Con el último ajuste del Servicio Integrado Previsional Argentino (SIPA), el valor promedio de los salarios formales volvió a modificarse, lo que impactará directamente en la cantidad de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficios.

Nuevo tope salarial para acceder a las asignaciones familiares

De acuerdo con los datos oficiales del SIPA, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) alcanzó en julio los $1.510.680,81.

Si se proyecta un aumento del 5% trimestral, el ingreso promedio llegaría a los $1.600.000, que es el nuevo límite salarial establecido por ANSES para cobrar las asignaciones familiares.

Esto significa que quienes superen ese monto, de manera individual o en conjunto dentro del grupo familiar, quedarán excluidos del beneficio. Desde ANSES aclararon que la medida busca mantener la progresividad del sistema, aunque reconocen que muchos hogares dejarán de cumplir los requisitos para seguir cobrando.

Cómo saber si seguís dentro del programa

Las personas que deseen verificar si continúan incluidas en el sistema pueden hacerlo desde el sitio oficial de ANSES, ingresando con su CUIL y datos personales.

En esa misma plataforma también se puede consultar la fecha y el lugar de cobro de las asignaciones vigentes.

Nuevos montos de las asignaciones familiares desde octubre

A partir de octubre, ANSES estableció una nueva escala de montos según los tramos de ingreso del grupo familiar.

Asignación Familiar por Hijo

Tramo de ingresos familiares Monto mensual por hijo Hasta $907.793 $58.631 De $907.793,01 a $1.331.368 $39.548 De $1.331.368,01 a $1.537.111 $23.920 De $1.537.111,01 a $4.807.226 $12.340

Hijo con discapacidad

Tramo de ingresos familiares Monto mensual por hijo Hasta $907.793 $190.902 De $907.793,01 a $1.331.368 $135.050 Más de $1.331.368 $85.234

Otras asignaciones

Asignación por cónyuge: $14.223 (siempre que no se supere el tope general).

$14.223 (siempre que no se supere el tope general). Asignación por maternidad: se calcula según el salario bruto de la trabajadora, sin límites de grupo familiar.

se calcula según el salario bruto de la trabajadora, sin límites de grupo familiar. Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio: Nacimiento: $68.341 Adopción: $408.616 Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal: mantiene los mismos valores y tramos que la asignación por hijo.

Más de 13 millones de trabajadores dentro del sistema formal

Según cifras del SIPA, actualmente hay 13,2 millones de personas registradas en el sistema previsional argentino.

De ese total:

10,1 millones corresponden a trabajadores asalariados registrados , entre los sectores público, privado y empleadas de casas particulares.

, entre los sectores público, privado y empleadas de casas particulares. 3,1 millones son independientes, incluyendo monotributistas y autónomos.

A pesar de esa amplia cobertura, no todos los trabajadores formales podrán seguir cobrando las asignaciones familiares tras la actualización de los topes salariales, lo que deja a una parte de los hogares fuera del beneficio a partir de octubre.