ANSES actualizó los montos de jubilaciones, ¿cuánto recibirás en febrero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos de las jubilaciones para febrero de 2026, que incluyen un aumento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este ajuste se aplica a todas las prestaciones previsionales y sociales, garantizando que los haberes mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Aumento mensual según el IPC

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán incrementos mensuales basados en el último índice de inflación oficial. Esta medida busca proteger los ingresos previsionales del impacto del aumento de precios, asegurando un ingreso más estable para los beneficiarios.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en febrero 2026?

El aumento del 2,84% se aplica sobre los haberes vigentes de enero, lo que eleva la jubilación mínima a $359.219,42. Este incremento se suma al bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos.

Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima alcanza los $429.219,42, mientras que la máxima se ubica en $2.358.940,75. El bono se otorga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional para aquellos con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Bono extraordinario de ANSES: ¿quiénes cobran los $70.000?

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para febrero de 2026, beneficiando a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos. Este refuerzo no se ajusta por inflación, pero sigue vigente para fortalecer el ingreso mensual de los beneficiarios.

Los montos finales con el bono incluido quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

Escala salarial ANSES: así quedan los montos de todas las pensiones

El aumento del 2,84% se extiende a todas las prestaciones previsionales. Los valores actualizados para febrero de 2026 son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $251.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Calendario de pagos de ANSES para febrero 2026: ¿cuándo cobro según mi DNI?

ANSES adelantó el calendario de pagos para febrero de 2026, iniciando el 9 de febrero para quienes perciben haberes mínimos. Las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: