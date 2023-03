Duras críticas de Aníbal Fernández a Máximo y Cristina Kirchner: ¿Cómo los definió el Ministro?

El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, no para en su defensa del Presidente y esta vez criticó duramente a Máximo y Cristina Kirchner. Para el Funcionario, Cristina "no está proscripta y se critica a sí misma", mientras que Máximo "no se sabe de que labura."

"Formamos parte todos del mismo Gobierno. Yo trabajo para un gobierno que es el que ganó en nombre del peronismo. Yo no tengo por qué evaluar sus cosas. El Presidente y Cristina llegaron por la voluntad popular, representando a un segmento importante de la sociedad que es el Frente de Todos", señaló Fernández.

“Resulta ser que algunos, porque no les gusta, se paran en la vereda de enfrente y se ponen a tirar piedras. Eso es inaudito, de ninguna manera es aceptable. Los que tiran piedras son más oposición que oficialismo. Ellos llegaron con una responsabilidad que no están ejerciendo. Y eso es lo que más bronca da”, disparó el Funcionario.

¿Qué dijo Aníbal sobre Máximo Kirchner?

Aníbal Fernández luego de hablar sobre Cristina y sus críticas al Presidente se refirió a Máximo Kirchner, sobre quien estableció que "son las 8 de la mañana, y yo viviendo en Lomas de Zamora llego al ministerio para trabajar todo el día como un perro. Yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace él, porque nunca lo supe”.

Después de que Máximo había señalado que algunos debían dejar atrás las aventuras personales, el Ministro de Seguridad respondió y dijo que “Él debe abandonar las aventuras personales. Porque yo no he visto hasta ahora algo serio, algo que me muestre que tenga una estatura política tan importante que pueda darle consejos al peronismo. No lo reconozco, no lo veo”, concluyó.