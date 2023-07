Tiene 101 años, se anotó para terminar el secundario y quiere continuar estudiando: "Se puede y voy a seguir"

Una mujer de 101 años se convirtió en un ejemplo de vida y actitud. Mercedes habló con TN y dejó a todos maravillados con su actitud.

"Me decían que a mi edad no valía la pena. Yo creí que no se podía, que después de que mi esposo murió no valía la pena porque lo sentí mucho", arrancó confesando.

Sin embargo, al llegar a un hogar para ancianos, Mercedes tuvo un cambio de vida: "Acá encontré dos personas maravillosas: la visitadora social, Elizabeth, que me dijo ‘si se puede, Mercedes’, y la directora del hogar que me ayudó, sin ellas no sería posible".





Además de terminar la secundaria, la mujer remarcó que quiere seguir estudiando: "Quiero ser asistente gerontológica para estar con mi amiga. Estuve 30 años cuidando a mi esposo y dejé todo, mi propia vida, pero no me arrepiento. Y ahora encontré a dos personas maravillosas y las quiero mucho".

Mercedes fue contundente: "Yo tengo muchos años, pero no los siento. La clave es caminar, fijarse en los lugares que uno estuvo y recordar. Pero mi mayor alegría es que me dejen ir a caminar por Escobar, porque nací en Venado Tuerto y llegue a los 4 años acá y para mi es todo esta ciudad".

La anciana cerró la charla diciendo: "Toda la gente del hogar, a las enfermeras, asistentes y hasta la directora me han ayudado porque llegué mal, estuve muy triste y me han dado valor. Se puede, y voy a seguir más, me voy a quedar a ayudar a las abuelas pero con diploma y todo lo que corresponde".

A continuación, mirá el video.