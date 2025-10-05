Amazon Prime Day 2025: descuentos de hasta 60% y envíos más fáciles para Argentina

Denisse Helman

El mes de octubre trae una nueva oportunidad para quienes buscan acceder a productos importados a precios más bajos. Amazon anunció el regreso de su Prime Day, una de las jornadas de descuentos más esperadas por los consumidores de todo el mundo, que este año suma más días y novedades en sus promociones.

Cuándo se realiza el Amazon Prime Day 2025

El evento se llevará a cabo entre el 7 y el 8 de octubre, con una extensión de dos días adicionales respecto a ediciones anteriores. Además, se incorporarán actualizaciones de ofertas cada cinco minutos, lo que promete un ritmo dinámico de descuentos en miles de productos.

Desde el 2 al 6 de octubre, Amazon habilitó también ofertas anticipadas o “predeals”, con rebajas de hasta 60% y un reintegro extra de 15% para quienes paguen mediante la billetera Modo a través del marketplace Tiendamia.

Qué categorías participan

Las promociones estarán disponibles en 35 categorías que abarcan desde tecnología hasta moda y hogar. Entre los rubros más destacados figuran:

  • Televisores de marcas como Samsung, LG, Sony e Hisense.
  • Electrónica y accesorios de Anker, incluyendo cargadores y altavoces.
  • Informática: laptops ASUS, Chromebooks y tablets Samsung.
  • Dispositivos Amazon como Echo Dot Kids, Echo Glow y Fire 7 Kids.
  • Moda, belleza, hogar, mochilas y artículos de viaje.

En Argentina, Tiendamia ofrece ejemplos concretos de precios promocionales como una Apple Macbook Air por $2.170.000 o un celular Redmi 13c por $270.000, con entrega directa al domicilio y condiciones impositivas simplificadas.

Beneficios de ser miembro Prime

Para acceder a las ofertas es necesario contar con membresía Amazon Prime, que incluye:

  • Envíos rápidos y gratuitos.
  • Acceso a Prime Video y Prime Music.
  • Preferencias en selección de productos y servicios digitales.

Quienes aún no se suscribieron pueden activar la prueba gratuita de 30 días y disfrutar de los mismos beneficios, incluyendo los envíos sin cargo.

Cómo comprar desde Argentina

Los usuarios interesados deben:

  • Elegir los productos en la plataforma de Amazon.
  • Revisar los precios de manera diaria, ya que pueden variar por la actualización de descuentos.
  • Suscribirse a Amazon Prime para acceder al envío sin cargo.
  • Pagar con tarjetas emitidas en Argentina y cancelar el resumen en dólares, o utilizar tarjetas extranjeras para la compra.

Cambios en la normativa argentina para compras Vía Courier

La relevancia del evento crece en Argentina debido a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei en noviembre pasado, que flexibilizaron el acceso a productos importados. Entre los cambios principales se destacan:

  • El límite de importación pasó de USD 1.000 a USD 3.000 por envío.
  • Los primeros USD 400 de cada compra quedan exentos de aranceles, siempre que sean artículos de uso personal.
  • Para compras menores a USD 400 solo se paga el IVA correspondiente.

Estas modificaciones permiten que más consumidores puedan aprovechar las ofertas internacionales de Amazon con costos finales más competitivos.

