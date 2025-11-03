Alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes afectarán este lunes a varias provincias

Tras un fin de semana soleado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y viento Zonda para este lunes 3 de noviembre. Estas alertas indican que se prevén “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción en actividades cotidianas”.

¿Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas?

La alerta amarilla abarca el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, así como La Pampa, Córdoba, Mendoza y San Luis. Según el SMN, se espera que estas áreas sean impactadas por lluvias de diversas intensidades, con posibles episodios de abundante caída de agua en cortos periodos. Además, se anticipan ráfagas intensas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de granizo.

¿Qué es el viento Zonda y dónde afecta?

En el sur de Mendoza, el centro de San Juan y un sector del este de La Rioja también rige un aviso amarillo, pero específicamente por viento Zonda. Este fenómeno se presenta con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Las condiciones generadas por el viento Zonda incluyen reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Perspectivas meteorológicas para Buenos Aires y el resto del país

El SMN también proporcionó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hoy se prevé una jornada calurosa, con temperaturas mínimas iniciando en 17°C y máximas alcanzando los 29°C. Durante la mañana y el mediodía, el cielo se presentará algo nublado, dando paso a un cielo parcialmente nublado por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 10%. Por la noche, se espera que el cielo esté mayormente nublado.

En la provincia de Buenos Aires, las temperaturas oscilarán entre 14°C y 27°C. La nubosidad en aumento prevé tormentas aisladas para el martes al mediodía y lluvias en la tarde. En el resto del país, el SMN proyecta un rango de temperaturas máximas y mínimas que varían según la región, destacando valores de hasta 33°C en Córdoba y La Rioja, mientras que en la Patagonia se registrarán temperaturas más frías, con mínimas que rondan los 6°C en Santa Cruz.