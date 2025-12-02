AlertAR ENACOM: Qué es, cómo funciona y cuándo llega a tu celular

En los próximos meses, tu celular podría emitir un sonido fuerte, mostrar un mensaje a pantalla completa y hasta vibrar de forma distinta a las notificaciones habituales. No será spam, ni una campaña de marketing: será AlertAR, el nuevo sistema nacional de alertas tempranas que impulsa el ENACOM junto al Ministerio de Seguridad para avisar a la población ante emergencias y desastres en tiempo real.

A continuación, todo lo que necesitás saber: qué es, cómo funciona técnicamente, qué tipo de avisos puede enviar y en qué momento va a empezar a llegar a los celulares de la Argentina.

Qué es AlertAR y por qué lo lanzó ENACOM

AlertAR es el Sistema de Alerta Temprana nacional pensado para enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en una zona de riesgo específica. El objetivo es avisar rápido y en forma masiva ante:

Desastres naturales (inundaciones, incendios forestales, sismos).

(inundaciones, incendios forestales, sismos). Fenómenos meteorológicos extremos (tormentas severas, vientos intensos, olas de calor o de frío).

(tormentas severas, vientos intensos, olas de calor o de frío). Advertencias de seguridad pública (incidentes graves, evacuaciones urgentes, riesgos tecnológicos).

(incidentes graves, evacuaciones urgentes, riesgos tecnológicos). Búsqueda de personas en situaciones críticas, como la ampliación del esquema de Alerta Sofía.

El proyecto fue aprobado formalmente por el ENACOM mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que:

Crea el proyecto específico “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”.

Destina $12.000.000.000 del Fondo del Servicio Universal para financiar infraestructura, operación y mantenimiento.

del Fondo del Servicio Universal para financiar infraestructura, operación y mantenimiento. Define convenios entre ENACOM, el Ministerio de Seguridad y las empresas de telefonía móvil para implementarlo en todo el país.

En paralelo, otra resolución clave establece a la tecnología Cell Broadcast como estándar nacional para los sistemas de alerta temprana en redes móviles, justamente la base técnica sobre la que se construye AlertAR.

Cómo funciona AlertAR en tu celular

La gran diferencia de AlertAR frente a un SMS o un mensaje de WhatsApp es que no se envía “uno por uno”, sino que utiliza Cell Broadcast, una tecnología de multidifusión que permite mandar un mismo mensaje a todos los celulares conectados a las antenas de una zona determinada, de manera simultánea.

Algunos puntos clave del funcionamiento:

No necesitás instalar ninguna app : funciona sobre la red móvil, no sobre aplicaciones.

: funciona sobre la red móvil, no sobre aplicaciones. No hace falta registrarse : no hay formularios, ni alta previa.

: no hay formularios, ni alta previa. Funciona incluso si la red está congestionada (por ejemplo, durante un sismo o una tormenta fuerte).

(por ejemplo, durante un sismo o una tormenta fuerte). El mensaje aparece en pantalla de forma destacada , puede ocupar toda la pantalla, acompañado de sonido y vibración especial , incluso si el teléfono está en modo silencio.

, puede ocupar toda la pantalla, acompañado de , incluso si el teléfono está en modo silencio. No consume datos móviles y no se cobra al usuario.

Detrás de cada alerta hay un organismo autorizado (Ministerio de Seguridad Nacional, Defensa Civil, organismos meteorológicos, etc.) que será el responsable de redactar el mensaje y dispararlo a través de la plataforma central que administra ENACOM.

Qué tipo de alertas pueden llegar a tu celular

AlertAR está pensado para situaciones donde el tiempo es clave y hace falta llegar a mucha gente a la vez.

Entre los ejemplos que se mencionan se encuentran:

Sismos y terremotos : avisos de movimiento sísmico fuerte y recomendaciones de cómo resguardarse.

: avisos de movimiento sísmico fuerte y recomendaciones de cómo resguardarse. Tormentas severas, inundaciones y granizadas : advertencias emitidas en coordinación con los servicios meteorológicos.

: advertencias emitidas en coordinación con los servicios meteorológicos. Incendios forestales y rurales : indicaciones sobre evacuaciones o zonas a evitar.

: indicaciones sobre evacuaciones o zonas a evitar. Riesgos tecnológicos o incidentes de seguridad (explosiones, derrames, amenazas graves).

(explosiones, derrames, amenazas graves). Búsqueda urgente de niños, niñas o adolescentes, complementando sistemas como Alerta Sofía pero con llegada directa al celular de quienes estén en la zona de interés.

Cada mensaje puede incluir:

Un título corto (por ejemplo: “Alerta meteorológica extrema”).

(por ejemplo: “Alerta meteorológica extrema”). Un texto principal con lo que está ocurriendo.

con lo que está ocurriendo. Instrucciones concretas: “No salgas de tu casa”, “Evitá circular por tal ruta”, “Dirigite al punto de evacuación más cercano”, etc.

Qué celulares son compatibles con AlertAR

La intención del Gobierno es que AlertAR llegue a prácticamente todos los teléfonos activos del país:

Se apunta a cubrir alrededor del 99,9% de la población con celular , ya que en Argentina hay más dispositivos que habitantes.

, ya que en Argentina hay más dispositivos que habitantes. La tecnología Cell Broadcast es compatible con la gran mayoría de los equipos 4G y 5G que hoy están en uso, independientemente de la empresa de telefonía.

En la práctica:

Si tenés un smartphone relativamente moderno , es muy probable que ya soporte este tipo de mensajes.

, es muy probable que ya soporte este tipo de mensajes. Algunos equipos muy antiguos o que sólo operan en redes 2G podrían quedar fuera, aunque el estándar apunta a abarcar también zonas rurales siempre que haya cobertura móvil.

Es esperable que, a medida que avance la implementación, las empresas de telefonía y ENACOM publiquen listados de compatibilidad y guías para revisar la configuración de alertas de emergencia en cada sistema operativo.

¿Podés apagar las alertas o filtrarlas?

Una de las preguntas más frecuentes es si se podrán desactivar las notificaciones de AlertAR.

Los documentos oficiales señalan que se trata de un servicio de interés público y de carácter masivo, pensado para salvaguardar la vida y los bienes de la población.

Por la experiencia de otros países que usan Cell Broadcast (como Chile, Estados Unidos o la Unión Europea), suele ocurrir que:

Ciertas categorías críticas (emergencias severas) no pueden desactivarse desde el celular, o requieren pasos avanzados para hacerlo.

no pueden desactivarse desde el celular, o requieren pasos avanzados para hacerlo. Otras categorías de aviso menos graves sí permiten cierto nivel de configuración en el equipo.

Hasta que ENACOM publique la reglamentación específica para usuarios, la recomendación general es mantener activadas las alertas, porque están diseñadas justamente para situaciones en las que unos segundos pueden marcar la diferencia.

Qué pasa con tus datos y tu ubicación

AlertAR trabaja sobre la infraestructura de las redes móviles ya existentes. Eso significa que:

No “instala” nada adicional en tu teléfono.

No te pide nombre, DNI ni otros datos personales para funcionar.

Los mensajes se envían a todos los equipos conectados a las celdas de una zona, sin identificar individualmente a cada persona.

La geolocalización que utiliza el sistema es la propia de la red móvil: sabe en qué área está tu celular por las antenas a las que se conecta, pero no implica un rastreo adicional respecto del que ya hace tu operador para prestarte el servicio.

Al tratarse de una herramienta nueva y de alcance nacional, es esperable que el Gobierno y ENACOM publiquen protocolos de uso, resguardo de datos y límites para evitar empleos indebidos del sistema (por ejemplo, publicidad o mensajes no vinculados a emergencias).

Cuándo va a llegar AlertAR a tu celular

Aunque el sistema ya está formalmente aprobado, todavía hay varios pasos antes de que tu celular empiece a recibir alertas:

La resolución que crea AlertAR asigna el presupuesto, aprueba el proyecto y habilita a ENACOM a convocar una licitación pública para contratar la tecnología.

para contratar la tecnología. Una vez adjudicada la licitación, se debe avanzar con la instalación de la infraestructura activa y pasiva (servidores, software, equipamiento en redes móviles).

(servidores, software, equipamiento en redes móviles). Luego está prevista una prueba piloto de 60 días antes del inicio de la operación plena del sistema.

antes del inicio de la operación plena del sistema. El financiamiento está diseñado para cubrir 36 meses de despliegue, operación, mantenimiento y soporte.

Es decir: hoy el sistema está en fase de implementación, no en uso masivo.

En términos prácticos:

Las primeras alertas de prueba se verán en las zonas donde se realice el piloto, una vez instalada la plataforma.

se verán en las zonas donde se realice el piloto, una vez instalada la plataforma. Después se irá extendiendo de manera progresiva al resto del país, a medida que cada operador móvil integre AlertAR en sus redes.

Oficialmente no hay una fecha exacta publicada para el inicio de las alertas masivas. Sin embargo, por los tiempos habituales de licitación, instalación y pruebas, es razonable esperar que las y los usuarios empiecen a ver mensajes de prueba y primeros despliegues a lo largo de 2026, con un cronograma por etapas. Esta es una proyección basada en los plazos administrativos conocidos, no un anuncio formal.

Preguntas frecuentes sobre AlertAR

¿Me va a sonar el celular aunque esté en silencio?

Sí. La tecnología Cell Broadcast permite que las alertas usen tonos y vibración especiales, pensados para que se perciban incluso con el teléfono en modo silencio o con el volumen bajo.

¿Puede confundirse con un mensaje falso o spam?

No debería. Las alertas de AlertAR tendrán un formato distintivo, remitente oficial y un tono de sonido particular. Además, sólo pueden emitirlas organismos habilitados (como Seguridad, Defensa Civil o servicios meteorológicos), no empresas privadas.

¿Me pueden llegar alertas de zonas donde no estoy?

El sistema está diseñado para trabajar con zonas geográficas específicas. Si tu celular está conectado a antenas dentro del área delimitada por la emergencia, recibirá el mensaje; si no, no.

¿Qué pasa si estoy viajando?

La alerta se asocia a la ubicación de tu teléfono al momento del envío. Si estás pasando por una ruta donde se emite un aviso (por ejemplo, una evacuación o una tormenta severa), tu celular debería recibirlo mientras esté bajo cobertura móvil en esa zona.

¿Puedo denunciar un uso indebido de una alerta?

Al tratarse de un sistema bajo la órbita de ENACOM y del Ministerio de Seguridad, es esperable que las quejas y consultas se canalicen a través de los mismos mecanismos con los que hoy se reportan problemas de servicios de comunicaciones y emergencias oficiales.