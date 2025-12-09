El mal clima persiste: alertas por tormentas y granizo en la Provincia de Buenos Aires

El mal clima persiste en diversas regiones de Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta para este martes, advirtiendo sobre tormentas fuertes con posible caída de granizo en varias localidades, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.

Alerta por tormentas en la provincia de Buenos Aires

Según el SMN, las tormentas pueden producirse principalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, afectando localidades como Coronel Suárez, Puan, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Tornquist. Las condiciones climáticas son propicias para la formación de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

El organismo también recomendó a la población estar alerta ante posibles anegamientos y cortes de luz, y sugirió evitar actividades al aire libre durante estas condiciones meteorológicas adversas.

Se recomienda a la población seguir las actualizaciones del SMN, ya que la evolución del clima puede variar rápidamente y provocar distintos niveles de riesgo en las zonas aledañas.