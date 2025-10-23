ALERTA: se viene un brusco cambio de tiempo con tormentas, viento y granizo

La provincia de Buenos Aires se prepara para un giro climático abrupto, tras varios días de calor casi veraniego. Un frente frío de gran intensidad avanza desde el sudoeste, y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya rige una alerta amarilla por tormentas para este jueves 23 de octubre en amplias zonas del sudoeste y centro bonaerense.

Se esperan lluvias de variada intensidad, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, especialmente durante la tarde y noche, cuando el fenómeno comenzará a extenderse hacia el resto del territorio provincial.

Dónde y cuándo llegarán las lluvias más fuertes

De acuerdo con Meteored, las primeras tormentas aisladas podrían desarrollarse en las últimas horas de hoy sobre el centro y sur bonaerense.

Durante el viernes 24, los focos más intensos se desplazarán hacia el norte de la provincia, con riesgo de granizo, ráfagas de hasta 100 km/h y acumulados de 70 a 100 milímetros de precipitación.

“Hoy el calor será el prólogo de un viernes con tormentas fuertes y tiempo severo”, advirtieron desde Meteored.

Del calor al frío en pocas horas

Tras el paso del frente, el fin de semana marcará un cambio rotundo de escenario. Entre el sábado 25 y domingo 26, una masa de aire polar ingresará a la región, haciendo caer las temperaturas por debajo de los 6 °C en el sudoeste bonaerense.

La situación podría agravarse al inicio de la próxima semana, con riesgo de heladas tardías entre La Pampa y el sur bonaerense, donde los termómetros podrían marcar entre 0 y 5 °C al amanecer del martes 28.

Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 09:13 de este jueves 23 de octubre, gran parte de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, especialmente a lo largo del eje de la Ruta 2 y zonas del centro, sur y norte bonaerense.

En todos estos sectores, el SMN advierte que las condiciones pueden intensificarse hacia la noche y extenderse durante la madrugada del viernes, con posibilidad de ráfagas intensas y caída de granizo.

Cuándo mejora

El sábado continuará inestable por la mañana, pero mejorará hacia la tarde-noche, con un notorio descenso térmico y viento del sur.

El domingo, el ambiente será más fresco y estable, con mínimas cercanas a 10 °C y máximas que no superarán los 20 °C en gran parte de la provincia.

En resumen:

Después del calor agobiante, llega un viernes de tormentas intensas, seguido por un fin de semana fresco y ventoso. Se recomienda precaución ante posibles anegamientos, ráfagas y caída de granizo.