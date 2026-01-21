Alerta sanitaria: cinco personas murieron por hantavirus en la provincia de Buenos Aires

Una persona falleció a causa de hantavirus en la zona rural de la ciudad de Arrecifes, hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad y volvió a encender las alertas sanitarias en la provincia de Buenos Aires, donde ya se registraron cinco muertes en el último mes por esta enfermedad de alta letalidad.

El caso fue confirmado oficialmente por la Municipalidad de Arrecifes, que informó que el diagnóstico se conoció el martes por la tarde. Tras la confirmación, se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, que incluyeron la investigación epidemiológica, el seguimiento de contactos estrechos y la implementación de medidas preventivas en la zona.

Este nuevo fallecimiento se suma a una preocupante seguidilla de casos fatales registrados en territorio bonaerense en las últimas semanas. Días atrás, en General Belgrano, murió una niña de 10 años por la misma enfermedad. También se contabilizaron otros tres decesos: un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco, que falleció internado en Junín en diciembre y cuyo diagnóstico se confirmó a comienzos de este año; un hombre de 33 años que murió a principios de enero en Mar del Plata; y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

hantavirus

Hantavirus en crecimiento en la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Buenos Aires se encuentra en situación de brote de hantavirus desde julio de 2025 hasta la actualidad. El documento, que registra datos hasta la primera semana de enero, indica un total de 58 contagios en el país, con más de la mitad concentrados en la región centro.

En el caso bonaerense, los números encendieron las alarmas: se contabilizaron 35 pacientes afectados, el doble que en todo 2024. De ese total, 12 personas fallecieron, lo que representa una letalidad del 34%, uno de los índices más altos.

Ante este escenario, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) instó a la población a informarse y extremar los cuidados, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Cómo se contagia el hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados, especialmente a través de:

  • Inhalación de partículas presentes en el polvo contaminado con orina, saliva o excrementos de roedores
  • Contacto directo con roedores vivos o muertos
  • Mordeduras, en casos poco frecuentes

No se transmite por alimentos bien cocidos ni por contacto casual entre personas, salvo situaciones muy específicas.

hantavirus1infozona

Recomendaciones clave para prevenir contagios

Las autoridades sanitarias recomiendan:

  • Ventilar por al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de limpiarlos
  • Humedecer pisos y superficies antes de barrer o limpiar, para evitar levantar polvo
  • Usar guantes y barbijo al realizar tareas de limpieza en galpones, depósitos o viviendas rurales
  • Mantener viviendas y alrededores libres de basura, pastizales altos y restos de comida
  • Guardar alimentos en recipientes herméticos
  • Evitar el contacto directo con roedores y no tocarlos sin protección
Además, ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor muscular, cansancio intenso, dolor de cabeza o dificultad respiratoria, se recomienda consultar de inmediato al sistema de salud, especialmente si hubo exposición a zonas rurales.

La situación mantiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias bonaerenses, que refuerzan las acciones de prevención para evitar nuevos contagios y muertes.

