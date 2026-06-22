Alerta paritarias: el esperado encuentro que destrabará los salarios del servicio doméstico para los próximos meses

La incertidumbre crece entre trabajadoras y empleadores tras los últimos acuerdos mensuales.

Luego de los incrementos otorgados para los meses previos, el sector se prepara para una negociación crucial. En las próximas semanas se reactivará la mesa de discusión para fijar los nuevos valores que impactarán de forma directa en el bolsillo.

La fecha clave para la convocatoria de la nueva paritaria

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) ya tiene pautado un cronograma para volver a sentarse a negociar.

Los representantes gremiales, patronales y del Gobierno nacional se reunirán formalmente durante el mes de julio de 2026. En ese encuentro clave se evaluará el impacto de la inflación y se definirá el porcentaje de recomposición para el próximo trimestre.

Qué pasa con los sueldos actuales antes de la negociación

Mientras se espera la convocatoria oficial, rigen las escalas salariales acordadas en la última paritaria sectorial.

Los pagos que se efectúan durante este período deben respetar los pisos mínimos establecidos para cada una de las cinco categorías del sector. Esto incluye tanto la modalidad de pago por hora como el sueldo mensual para el personal con y sin retiro.

Los montos vigentes para la categoría de tareas generales

Para la quinta categoría, que agrupa al personal destinado a la limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, los valores actuales de referencia son:

Valor por hora con retiro: el mínimo fijado se posiciona en $3.600,66 .

el mínimo fijado se posiciona en . Valor por hora sin retiro: la hora de trabajo se abona un mínimo de $3.862,18 .

la hora de trabajo se abona un mínimo de . Sueldo mensualizado con retiro: el piso básico para quienes cumplen jornada completa es de $441.729,02 .

el piso básico para quienes cumplen jornada completa es de . Sueldo mensualizado sin retiro: la remuneración base mensual asciende a los $488.326,19.

El cálculo del medio aguinaldo y los adicionales obligatorios

Además del salario básico, los empleadores deben contemplar conceptos adicionales fijos antes de que se aplique la nueva suba paritaria.