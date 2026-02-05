Alerta meteorológica: extienden el aviso en la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes y granizo

El mapa de la provincia de Buenos Aires se tiñó de amarillo esta tarde. En su última actualización, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó y amplió el área de cobertura por tormentas, abarcando ahora una vasta región que va desde el norte al sur bonaerense.
Si tenés pensado salir a la ruta o tenés actividades al aire libre entre la noche de este miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, prestá atención: las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Ley de Tránsito 2026: qué pasará con el Carnet y la VTV en Provincia de Buenos Aires
¿Qué implica el Nivel Amarillo?
El organismo oficial mantiene el Nivel Amarillo (“Informate”), lo que advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No es para entrar en pánico, pero sí para tomar recaudos.
Se espera que las tormentas estén acompañadas por:
- Ráfagas de viento intensas, que podrían rotar al sector sur.
- Importante actividad eléctrica.
- Ocasional caída de granizo.
- Abundante caída de agua: Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
El mapa del alerta: ¿Qué zonas están afectadas?
Según la imagen satelital y los modelos del SMN, el frente de inestabilidad afecta a casi todo el interior bonaerense, dejando por el momento a la Costa Atlántica y al extremo norte (AMBA) fuera del aviso.
A continuación, el detalle de los partidos donde rige el alerta, agrupados por zona:
- Noroeste y Norte: General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Leandro N. Alem, General Viamonte, Junín, Chacabuco y Bragado.
- Este: Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores y zonas aledañas.
- Oeste: Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló y Adolfo Alsina.
- Centro-Oeste: Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Bolívar, Hipólito Yrigoyen (Henderson) y Daireaux.
- Centro y Sierras: Este sector se sumó en la última actualización e incluye a Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Laprida y General La Madrid.
- Sudoeste: Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra (Pigüé), Puan y Tornquist.
Te puede interesar: Ley de Tránsito 2026: qué pasará con el Carnet y la VTV en Provincia de Buenos Aires
Dato: Las ciudades balnearias como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar figuran en verde (sin alerta), aunque la inestabilidad podría generar nubosidad variable.
Cronograma y recomendaciones
El período de mayor intensidad se prevé para la madrugada y mañana del jueves 5. Ante este panorama, Protección Civil recomienda:
- Asegurá los objetos que puedan volarse (macetas, chapas, muebles de patio).
- Mantenete alejado de árboles y postes de luz que puedan ceder por el viento.
- No estaciones vehículos bajo árboles frondosos.
- Tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.
- Evitá circular por calles anegadas.
El tiempo comenzaría a mejorar de oeste a este hacia la tarde del jueves, dejando un descenso de temperatura tras el paso del frente.