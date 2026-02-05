Alerta meteorológica: extienden el aviso en la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes y granizo

El mapa de la provincia de Buenos Aires se tiñó de amarillo esta tarde. En su última actualización, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó y amplió el área de cobertura por tormentas, abarcando ahora una vasta región que va desde el norte al sur bonaerense.

Si tenés pensado salir a la ruta o tenés actividades al aire libre entre la noche de este miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, prestá atención: las condiciones pueden cambiar rápidamente.

¿Qué implica el Nivel Amarillo?

El organismo oficial mantiene el Nivel Amarillo (“Informate”), lo que advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No es para entrar en pánico, pero sí para tomar recaudos.

Se espera que las tormentas estén acompañadas por:

Ráfagas de viento intensas , que podrían rotar al sector sur.

, que podrían rotar al sector sur. Importante actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Abundante caída de agua: Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El mapa del alerta: ¿Qué zonas están afectadas?

Según la imagen satelital y los modelos del SMN, el frente de inestabilidad afecta a casi todo el interior bonaerense, dejando por el momento a la Costa Atlántica y al extremo norte (AMBA) fuera del aviso.

A continuación, el detalle de los partidos donde rige el alerta, agrupados por zona:

Noroeste y Norte: General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Leandro N. Alem, General Viamonte, Junín, Chacabuco y Bragado.

General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Leandro N. Alem, General Viamonte, Junín, Chacabuco y Bragado. Este : Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores y zonas aledañas.

: Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores y zonas aledañas. Oeste: Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló y Adolfo Alsina.

Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló y Adolfo Alsina. Centro-Oeste: Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Bolívar, Hipólito Yrigoyen (Henderson) y Daireaux.

Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Bolívar, Hipólito Yrigoyen (Henderson) y Daireaux. Centro y Sierras: Este sector se sumó en la última actualización e incluye a Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Laprida y General La Madrid.

Este sector se sumó en la última actualización e incluye a Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Laprida y General La Madrid. Sudoeste: Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra (Pigüé), Puan y Tornquist.

Dato: Las ciudades balnearias como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar figuran en verde (sin alerta), aunque la inestabilidad podría generar nubosidad variable.

Cronograma y recomendaciones

El período de mayor intensidad se prevé para la madrugada y mañana del jueves 5. Ante este panorama, Protección Civil recomienda:

Asegurá los objetos que puedan volarse (macetas, chapas, muebles de patio). Mantenete alejado de árboles y postes de luz que puedan ceder por el viento. No estaciones vehículos bajo árboles frondosos. Tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado. Evitá circular por calles anegadas.

El tiempo comenzaría a mejorar de oeste a este hacia la tarde del jueves, dejando un descenso de temperatura tras el paso del frente.