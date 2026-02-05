Alerta meteorológica: extienden el aviso en la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el mapa de peligrosidad para este jueves. Conocé el listado completo de los distritos bajo nivel amarillo y a qué hora se esperan los fenómenos más intensos.

Ignacio Hernández
alerta clima provincia buenos aires tormentas

El mapa de la provincia de Buenos Aires se tiñó de amarillo esta tarde. En su última actualización, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó y amplió el área de cobertura por tormentas, abarcando ahora una vasta región que va desde el norte al sur bonaerense.

Si tenés pensado salir a la ruta o tenés actividades al aire libre entre la noche de este miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, prestá atención: las condiciones pueden cambiar rápidamente.

¿Qué implica el Nivel Amarillo?

Tormenta clima provincia

El organismo oficial mantiene el Nivel Amarillo (“Informate”), lo que advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No es para entrar en pánico, pero sí para tomar recaudos.

Se espera que las tormentas estén acompañadas por:

  • Ráfagas de viento intensas, que podrían rotar al sector sur.
  • Importante actividad eléctrica.
  • Ocasional caída de granizo.
  • Abundante caída de agua: Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El mapa del alerta: ¿Qué zonas están afectadas?

Según la imagen satelital y los modelos del SMN, el frente de inestabilidad afecta a casi todo el interior bonaerense, dejando por el momento a la Costa Atlántica y al extremo norte (AMBA) fuera del aviso.

A continuación, el detalle de los partidos donde rige el alerta, agrupados por zona:

  • Noroeste y Norte: General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Leandro N. Alem, General Viamonte, Junín, Chacabuco y Bragado.
  • Este: Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores y zonas aledañas.
  • Oeste: Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló y Adolfo Alsina.
  • Centro-Oeste: Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Bolívar, Hipólito Yrigoyen (Henderson) y Daireaux.
  • Centro y Sierras: Este sector se sumó en la última actualización e incluye a Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Laprida y General La Madrid.
  • Sudoeste: Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra (Pigüé), Puan y Tornquist.

Dato: Las ciudades balnearias como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar figuran en verde (sin alerta), aunque la inestabilidad podría generar nubosidad variable.

Cronograma y recomendaciones

El período de mayor intensidad se prevé para la madrugada y mañana del jueves 5. Ante este panorama, Protección Civil recomienda:

  1. Asegurá los objetos que puedan volarse (macetas, chapas, muebles de patio).
  2. Mantenete alejado de árboles y postes de luz que puedan ceder por el viento.
  3. No estaciones vehículos bajo árboles frondosos.
  4. Tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.
  5. Evitá circular por calles anegadas.

El tiempo comenzaría a mejorar de oeste a este hacia la tarde del jueves, dejando un descenso de temperatura tras el paso del frente.

