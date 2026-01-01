Alerta Banco Nación: la entidad bancaria transfirió por error $700.000 a miles de clientes

Miles de clientes del Banco de la Nación Argentina (BNA) se llevaron una sorpresa mayúscula este 31 de diciembre al revisar sus cuentas: acreditaciones inesperadas que, en algunos casos, alcanzaron los $700.000 pesos e incluso sumas en dólares. Sin embargo, lo que parecía un “regalo de fin de año” no es más que una falla técnica masiva que ha obligado a la entidad a emitir una advertencia urgente.

¿Qué pasó exactamente con las cuentas sueldo?

Durante la jornada del miércoles, usuarios de todo el país reportaron movimientos extraños en su Home Banking. Los depósitos aparecieron bajo los conceptos de “REND. PESO” (para moneda nacional) y “REND. USD” (para dólares), con montos variables. En el caso de las cuentas en pesos, las cifras rondaron los $700.000, mientras que en dólares se vieron acreditaciones de hasta USD 370.

Este error afectó tanto a empleados del sector público como a clientes particulares. La confusión se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos creyeron erróneamente que se trataba de un bono extraordinario o un premio de fin de año.

Ver también: Bono de Fin de Año en Provincia de Buenos Aires: ¿Quiénes cobran hasta $300.000?

La explicación oficial del Banco Nación

Fuentes oficiales del Banco Nación confirmaron que se trató de un “error técnico” en el sistema de liquidación de intereses de cuentas remuneradas, el cual generó depósitos duplicados o erróneos. La entidad aclaró inmediatamente que ese dinero no pertenece a los usuarios y que el proceso de regularización ya está en marcha.

Ver también: ¿Hay bancos el 30, 31, 1 y 2? El cronograma definitivo para organizar tu fin de año

Aunque el error ocurrió en un día no laborable bancario (asueto administrativo), los equipos técnicos de la entidad estatal comenzaron a trabajar en la reversión de las operaciones horas después de detectarse la falla.

Advertencia urgente: No gastes ni transfieras el dinero

El punto más crítico para los usuarios es la gestión de ese saldo a favor. La recomendación es tajante: no tocar el dinero.

Ver también: Cuenta DNI arranca 2026 con descuentos de verano: todos los beneficios, topes y promos de enero

Si recibiste una de estas transferencias, debés tener en cuenta los siguientes puntos para evitar problemas financieros en los próximos días:

Débito automático: El banco realizará el “reverso” de la operación (el descuento del dinero) de forma automática. Se espera que esto termine de impactar entre hoy y el viernes.

El banco realizará el “reverso” de la operación (el descuento del dinero) de forma automática. Se espera que esto termine de impactar entre hoy y el viernes. Riesgo de saldo negativo: Si gastás, transferís o retirás ese dinero extra, cuando el banco realice la corrección, tu cuenta podría quedar en rojo (descubierto) .

Si gastás, transferís o retirás ese dinero extra, cuando el banco realice la corrección, tu cuenta podría quedar en . Intereses punitorios: Quedar con saldo deudor podría generar el cobro de intereses altísimos por el descubierto no autorizado, afectando tu próximo sueldo o ingreso real.

¿Cuándo se solucionará el problema?

La entidad ha comunicado que la situación se normalizará en el transcurso de las próximas 48 a 72 horas hábiles. Quienes no hayan utilizado los fondos verán desaparecer el movimiento erróneo sin ninguna consecuencia. Sin embargo, aquellos que ya hayan dispuesto del dinero verán el descuento reflejado inmediatamente, absorbiendo cualquier saldo positivo que tuvieran previamente.

Si todavía ves el monto en tu cuenta, la acción más prudente es ignorarlo y operar solo con tu saldo real conocido hasta que la leyenda “REND. PESO” o “REND. USD” desaparezca de tu resumen de movimientos.