Alerta por el aumento de casos del Síndrome Urémico Hemolítico en Argentina: Cómo evitar contagiarse

Según el último Boletín Epidemiológico Argentino, se registró un incremento del 13,33% de la enfermedad, lo que despertó todas las alarmas.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación remarcaron que "el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave, caracterizada por daño agudo de los riñones".

Consejos del Ministerio de Salud para prevenir el SUH

Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos; y después de tocar carnes crudas, ir al baño o cambiar pañales.

Cocinar las carnes completamente, en especial la carne picada, hasta que no queden partes rojas o rosadas.

Evitar siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos.

Para cortar alimentos, no usar el mismo cuchillo o superficie (tablas, mesadas) que se usó para cortar carnes crudas sin antes lavarlo bien con agua y detergente.

Lavar cuidadosamente las frutas y verduras crudas.

Utilizar siempre agua segura para beber, cocinar e higienizarte.

Dentro de la heladera, guardar el pescado y las carnes crudas en los estantes de abajo y dentro de recipientes cerrados.

Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados.

Alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida, y, a partir de esa edad, mantener la lactancia junto con la alimentación complementaria, idealmente hasta los 2 años o más.

Para los mayores de 2 años usar leche en polvo fortificada con hierro, o leche pasteurizada.

Esterilizar diariamente las mamaderas.

Si el bebé usa chupete (luego de instalada la lactancia), que no esté roto ni tenga partes flojas. Lavarlo seguido con agua y jabón.

El agua de las piscinas y de los piletines de lona o plástico debe ser renovada con frecuencia.

A continuación, mirá el video.

Síntomas y alimentos para evitar

El SUH se manifiesta con síntomas como vómitos, irritabilidad y, en algunos casos, convulsiones. El cuadro es precedido por diarrea o diarrea con sangre.





La reconocida pediatra Jimena Le Bellot publicó un video explicando por qué en Argentina no se debe ofrecer carne picada hasta los 5 años.

Según la especialista: "Fácil y cortito: el SUH es una enfermedad MUY frecuente en Argentina que puede producir casos MUY MUY graves".

Y agregó "ataca los vasos sanguíneos, principalmente los del riñón, y eso hace que se pueda arruinar el riñón".

Le Bello afirmó que el riesgo no está sólo en la carne picada, sino también "en la carne mal cocida, lácteos y jugos no pasteurizados, agua no potable, frutas y verduras contaminadas".