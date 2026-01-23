Alerta amarilla en la Provincia de Buenos Aires por tormentas para este viernes 23 y sábado 24

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que abarca a amplias zonas de la Provincia de Buenos Aires para este viernes 23 y sábado 24 de enero, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y situaciones de riesgo.

Según el reporte oficial, durante ambas jornadas se esperan tormentas aisladas a localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las condiciones podrían variar en intensidad según la región y el momento del día.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, especialmente para actividades al aire libre, circulación vehicular y zonas vulnerables a anegamientos temporarios.

Zonas alcanzadas

El alerta comprende sectores del centro, sur y sudoeste bonaerense, incluyendo áreas del interior y de la franja costera, con mayor impacto previsto entre la tarde y la noche del viernes, y persistencia de condiciones inestables durante el sábado.

Recomendaciones

Ante este escenario, se aconseja:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas.

durante el desarrollo de tormentas. No sacar residuos y retirar objetos que puedan obstruir desagües.

y retirar objetos que puedan obstruir desagües. Circular con precaución , especialmente en rutas y caminos rurales.

, especialmente en rutas y caminos rurales. Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico, ya que la alerta podría modificarse en alcance o intensidad según las condiciones meteorológicas.