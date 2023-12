Alberto Fernández: “Quiero que me recuerden como un Presidente que dejó todo”

En una reveladora declaración, el presidente Alberto Fernández expresó su aspiración de ser recordado como un líder que dedicó su presidencia al servicio del pueblo argentino, renunciando a beneficios personales.

Durante una entrevista a CNN, Fernández compartió sus pensamientos sobre su legado y sus prioridades presidenciales. “Quiero que me recuerden como un presidente que dejó todo y no se llevó nada. Mi único interés es trabajar incansablemente por el pueblo argentino y dejar un legado de sacrificio y compromiso”, afirmó el mandatario.

En el transcurso de la entrevista, Fernández abordó diversos temas cruciales de su gestión, desde la crisis económica hasta la pandemia. Destacó la importancia de tomar decisiones difíciles para estabilizar la economía y proteger la salud de la población. “Afrontamos momentos desafiantes, pero siempre he buscado trabajar en beneficio de todos, sin excepciones“, añadió.

Reflexiones sobre el Legado Presidencial

Al abordar la pregunta sobre el legado que espera dejar, Alberto Fernández subrayó la importancia de que su presidencia sea recordada por su dedicación al servicio público: “Yo lo que quiero es que me recuerden como un Presidente que dejó todo y no se llevó nada. Que dejó todo su esfuerzo, todas sus ganas, toda su convicción aquí adentro. Que trabajó realmente en favor de los que menos tienen. Que se va con la tranquilidad de no haber tomado una sola medida en perjuicio de los que menos tienen y en perjuicio de los que trabajan. Que me voy con el mismo patrimonio con el que entré”, concluyó el Presidente.