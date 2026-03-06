Ahorro con Cuenta DNI en marzo 2026: todos los beneficios y nuevos topes para el regreso a clases

Con la llegada de marzo, el Banco Provincia actualizó el esquema de beneficios de su billetera virtual, Cuenta DNI, con un enfoque directo en el bolsillo de las familias bonaerenses. Tras un verano de promociones en la costa, la entidad financiera y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconfiguraron los descuentos para priorizar el consumo de cercanía y los gastos escolares.

La principal novedad de este mes es la unificación de los días de ahorro en rubros clave. Ahora, los usuarios pueden planificar sus compras de alimentos esenciales de lunes a viernes, rompiendo con el esquema anterior que concentraba los mayores beneficios solo en los fines de semana.

Cambios clave en carnicerías y comercios de barrio

A diferencia de meses anteriores, el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías se integra al programa de comercios de cercanía. Esto significa que ya no es necesario esperar al sábado o domingo para obtener el reintegro en cortes de carne o derivados.

Durante todo marzo de 2026, el descuento en estos locales es del 20% de lunes a viernes, con un tope unificado de $5.000 por persona y por semana. Para alcanzar el reintegro máximo semanal, el usuario debe realizar consumos por un total de $25.000 en el período. Este límite se reinicia cada lunes, lo que permite un ahorro mensual acumulado de hasta $20.000 por usuario.

Promociones acumulables para el inicio del ciclo lectivo

El regreso a las aulas marca la agenda de Cuenta DNI en marzo. Para aliviar el costo de los útiles y uniformes, el banco dispuso de beneficios específicos que pueden combinarse con los descuentos diarios en comercios de barrio.

Librerías y textos escolares: 10% de ahorro los lunes y martes . Lo más destacado es que esta categoría no tiene tope de reintegro y es acumulable con el 20% de comercios de cercanía si el local está adherido a ambos.

10% de ahorro los . Lo más destacado es que esta categoría y es acumulable con el 20% de comercios de cercanía si el local está adherido a ambos. Jueves de Ahorro Escolar: Hasta el 12 de marzo, habrá descuentos especiales de entre el 20% y 30% en indumentaria, uniformes y calzado deportivo en locales seleccionados.

Hasta el 12 de marzo, habrá descuentos especiales de entre el en indumentaria, uniformes y calzado deportivo en locales seleccionados. Universidades: Los estudiantes y trabajadores de casas de altos estudios bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días en comercios internos (buffets y fotocopiadoras), con un tope semanal de $6.000.

Cronograma completo de beneficios en marzo 2026

Para optimizar el uso de la aplicación, es fundamental conocer qué día aplica cada beneficio. A continuación, se detallan los rubros, porcentajes y límites vigentes este mes:

Rubro Días de vigencia % Descuento Tope semanal Comercios de cercanía y carnicerías Lunes a viernes 20% $5.000 Ferias y Mercados Bonaerenses Todos los días 40% $6.000 Gastronomía Sábados y domingos 25% $8.000 Librerías Lunes y martes 10% Sin tope Farmacias y Perfumerías Miércoles y jueves 10% Sin tope Tiendas Full YPF Sábados y domingos 25% $8.000

Ahorro inteligente en supermercados y ferias

Las Ferias y Mercados Bonaerenses se mantienen como la opción más rentable para la compra de frutas, verduras y productos regionales, ofreciendo un 40% de descuento diario con un tope de $6.000 por semana. Al ser un beneficio que se renueva cada lunes, es la herramienta ideal para las compras frescas del hogar.

En cuanto a las grandes cadenas de supermercados, el esquema varía según la bandera. Por ejemplo, la cadena Día ofrece un 20% los lunes (con tope de $8.000), mientras que cadenas como Toledo y Carrefour presentan jornadas con reintegros inmediatos los miércoles sin límites de devolución en productos seleccionados.

Es importante recordar que para que el descuento sea válido, el pago debe realizarse exclusivamente a través de las funciones “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” de la aplicación oficial. Las transferencias directas o el uso de tarjetas físicas asociadas no activan el reintegro, el cual se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Para consultar el mapa de comercios adheridos en tu localidad, podés ingresar al sitio oficial del Banco Provincia.