¡Ahorrá más de $100.000! Nuevos topes y beneficios de Banco Provincia y Cuenta DNI

Estamos transitando la última semana de enero y el Banco Provincia ya confirmó la continuidad de sus beneficios más potentes. Con la temporada de verano en su punto más alto, la billetera digital Cuenta DNI y las tarjetas de crédito de la entidad se convierten en aliados indispensables para estirar el presupuesto familiar en carnicerías, supermercados y turismo.

Últimos días de enero: Cómo maximizar los reintegros

Si todavía tenés saldo en tu cuenta o margen en la tarjeta, estos son los beneficios que podés aprovechar antes de que termine el mes:

Carnicerías, granjas y pescaderías: El viernes 30 de enero es la última oportunidad del mes para usar el 20% de descuento en comercios de cercanía. El tope es de $5.000 por persona. Recordá que este beneficio reemplazó al anterior de los sábados, por lo que debés organizar tus compras antes del fin de semana.

Supermercados y Mayoristas: Nini mantiene su 15% de ahorro los martes (27 de enero) con un tope de $20.000. Por su parte, Carrefour ofrece 10% los miércoles 28 sin tope de reintegro, ideal para compras de stockeo.

Especial Verano: Marcas como Atalaya, Havanna, Manolo y Freddo mantienen el 25% de descuento diario con un tope de $10.000 por semana y por marca. Si estás en la Costa Atlántica, este ahorro es clave para las meriendas y cenas.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de ahorro todos los días con un tope de $6.000 por semana. Es el beneficio con mayor porcentaje de devolución disponible actualmente.

Lo que viene en febrero 2026: Nuevos topes y beneficios

A partir del 1 de febrero, el Banco Provincia renueva los límites de reintegro. Aunque la estructura principal se mantiene, hay cambios importantes en la segmentación:

Comercios de cercanía (Alimentos): Se mantiene el 20% de ahorro diario, pero el tope ahora se mide de forma mensual, con un límite de $6.000 por persona.

Se mantiene el 20% de ahorro diario, pero el tope ahora se mide de forma mensual, con un límite de $6.000 por persona. Especial para Mayores de 60 años: Los jubilados cuentan con un beneficio exclusivo de $2.500 adicionales por mes en compras realizadas con QR en cualquier comercio adherido, de viernes a martes.

Los jubilados cuentan con un beneficio exclusivo de $2.500 adicionales por mes en compras realizadas con QR en cualquier comercio adherido, de viernes a martes. Jóvenes (13 a 17 años): Mantienen su reintegro mensual de $3.000 en compras con QR en cualquier rubro, lo que fomenta la inclusión financiera de los más chicos.

Mantienen su reintegro mensual de $3.000 en compras con QR en cualquier rubro, lo que fomenta la inclusión financiera de los más chicos. Cuotas sin interés en “Provincia Compras”: Para la vuelta a clases y renovación de tecnología, el portal oficial mantendrá promociones de 6 y 9 cuotas sin interés en productos seleccionados, con ventanas especiales de hasta 12 cuotas para el rubro librería y uniformes.

Financiación y Turismo: 6 cuotas sin interés

Para quienes planearon sus vacaciones para febrero, las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia ofrecen un alivio financiero fundamental: