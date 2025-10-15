¡Ahorrá en grande esta semana! Descuentos con bancos y billeteras virtuales durante octubre

Octubre de 2025 llegó con el calendario repleto de ofertas. Desde la carga de la SUBE hasta la compra en el supermercado, y por supuesto, las promociones especiales por el Día de la Madre. Si sos de los que planifican cada gasto, acá tenés el resumen más completo de descuentos vigentes con tus bancos y billeteras virtuales favoritas para maximizar tu plata.

1. El poder de las billeteras virtuales: reintegros y beneficios diarios

Las billeteras virtuales no son solo un medio de pago, sino una fuente constante de descuentos. Conocé dónde aplicar tu Cuenta DNI, MODO, Mercado Pago y otras fintech para ahorrar al máximo.

Cuenta DNI (Banco Provincia)

La app del Banco Provincia (para clientes y no clientes de la banca pública bonaerense) mantiene un fuerte foco en alimentos y rubros de cercanía:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento (sábados, con tope de $6.000 por persona por semana).

(sábados, con tope de $6.000 por persona por semana). Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes (tope de $4.000 por viernes).

todos los viernes (tope de $4.000 por viernes). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días (tope de $6.000 por semana).

todos los días (tope de $6.000 por semana). Especial Día de la Madre (Gastronomía): 30% de descuento el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, con un tope de $8.000 por persona.

MODO / BNA+

El paraguas de MODO agrupa a casi todos los bancos. Las ofertas varían según el banco que uses para pagar:

Banco / Billetera Promoción Día Rubro / Marca Destacada Tope de Reintegro Banco Nación (BNA+) 30% de Descuento Miércoles Supermercados y Comercios Adheridos $12.000 por cliente/miércoles Supervielle 20% a 30% OFF + 6 CSI 15 al 18 de octubre (Especial DDM) Indumentaria, Perfumería, Regalos Hasta $30.000 (según cartera) BBVA 30% OFF + hasta 6 CSI 9 al 18 de octubre (Especial DDM) Regalería, Indumentaria $60.000 por cuenta (tope por vigencia) Santander Súper Miércoles: 20% a 25% OFF + 6 CSI Miércoles Comercios Adheridos, Tiendas Grandes Según categoría de cliente Transporte (Mastercard + MODO) 100% de Reintegro Todos los días de octubre Subte y Colectivos $15.000 por mes

Dato clave: Si tenés tarjetas del Banco Credicoop, sumás hasta un 40% de descuento en días especiales si cobrás tu sueldo ahí y pagás con MODO.

Mercado Pago / Otras Billeteras

Mercado Pago (QR) : Mantiene descuentos en marcas de indumentaria (Adidas, Fila, Yagmour), con reintegros importantes (hasta 20% en Adidas), además de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés en rubros clave por el Día de la Madre.

: Mantiene descuentos en marcas de indumentaria (Adidas, Fila, Yagmour), con reintegros importantes (hasta 20% en Adidas), además de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés en rubros clave por el Día de la Madre. Ualá : Ofrece un 30% de reintegro todos los lunes en McDonald’s, con tope de $10.000 por mes, pagando con la tarjeta Ualá.

: Ofrece un todos los lunes en McDonald’s, con tope de $10.000 por mes, pagando con la tarjeta Ualá. Naranja X: Ofrece 15% de reintegro en supermercados (todos los días), con tope de $6.000 por cuenta por semana, usando la Tarjeta de Crédito o Débito.

2. Bancos: los descuentos por rubro con débito y crédito

Aprovechá las promociones que tu banco tiene por día y por rubro, ya sea pagando con tarjeta de débito (para acceder a reintegros en el acto) o crédito (para cuotas sin interés).

Supermercados (Adicional a Beneficios ANSES)

Banco Descuento Día Observación Banco Nación (BNA+) 30% de Descuento Miércoles Con crédito (Visa o Mastercard) a través de MODO. BBVA 25% de descuento Sábados y Domingos Con débito y crédito vía MODO (clientes cuenta sueldo). Banco Galicia Hasta 25% de ahorro Jueves Con Tarjetas Galicia (débito y crédito) en supermercados. Santander Super Miércoles Miércoles Descuentos especiales según nivel de cliente. Patagonia 20% de descuento Miércoles Con Tarjeta de Crédito Patagonia 365 en Changomás.

Combustible (Para llenar el tanque sin gastar de más)

YPF (App YPF) : 10% de descuento los lunes en naftas/diésel Infinia. Además, tenés reintegros con Bancos (Macro, Comafi, Hipotecario) que alcanzan hasta $25.000 mensuales.

: los lunes en naftas/diésel Infinia. Además, tenés reintegros con Bancos (Macro, Comafi, Hipotecario) que alcanzan hasta mensuales. Axion Energy (App ON) : 10% de descuento los lunes y viernes.

: los lunes y viernes. Puma Energy (App Puma Pris): 10% de descuento todos los días.

3. Especial Día de la Madre: el foco de la semana (hasta 19/10)

La compra de regalos tiene beneficios únicos esta semana.

Banco Descuento / Reintegro Cuotas Vigencia Destacada BBVA 30% OFF Hasta 6 cuotas sin interés Día de la Madre (Del 9 al 18 de octubre) Galicia Hasta 30% OFF Hasta 6 cuotas sin interés Día de la Madre (En rubros específicos) Santander Hasta 30% OFF Hasta 9 cuotas sin interés Súper Miércoles Especial (15 de octubre) Banco Nación Hasta 25% OFF Hasta 6 cuotas sin interés Día de la Madre (Hasta el 19 de octubre) Supervielle Hasta 30% OFF 6 cuotas sin interés Especial Regalos (Hasta el 18 de octubre) Credicoop Hasta 40% OFF (con adicional MODO) 6 cuotas sin interés Especial Regalos (14 al 17 de octubre)

Asegurate de consultar el tope de reintegro de tu banco, ya que varía mucho según tu perfil de cliente.

4. Viajes, Tecnología y Hogar: financiación y grandes ahorros