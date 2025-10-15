¡Ahorrá en grande esta semana! Descuentos con bancos y billeteras virtuales durante octubre

Ignacio Hernández
bna banco nacion descuentos

Octubre de 2025 llegó con el calendario repleto de ofertas. Desde la carga de la SUBE hasta la compra en el supermercado, y por supuesto, las promociones especiales por el Día de la Madre. Si sos de los que planifican cada gasto, acá tenés el resumen más completo de descuentos vigentes con tus bancos y billeteras virtuales favoritas para maximizar tu plata.

1. El poder de las billeteras virtuales: reintegros y beneficios diarios

Las billeteras virtuales no son solo un medio de pago, sino una fuente constante de descuentos. Conocé dónde aplicar tu Cuenta DNI, MODO, Mercado Pago y otras fintech para ahorrar al máximo.

Cuenta DNI (Banco Provincia)

La app del Banco Provincia (para clientes y no clientes de la banca pública bonaerense) mantiene un fuerte foco en alimentos y rubros de cercanía:

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento (sábados, con tope de $6.000 por persona por semana).
  • Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes (tope de $4.000 por viernes).
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días (tope de $6.000 por semana).
  • Especial Día de la Madre (Gastronomía): 30% de descuento el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, con un tope de $8.000 por persona.

MODO / BNA+

El paraguas de MODO agrupa a casi todos los bancos. Las ofertas varían según el banco que uses para pagar:

Banco / BilleteraPromociónDíaRubro / Marca DestacadaTope de Reintegro
Banco Nación (BNA+)30% de DescuentoMiércolesSupermercados y Comercios Adheridos$12.000 por cliente/miércoles
Supervielle20% a 30% OFF + 6 CSI15 al 18 de octubre (Especial DDM)Indumentaria, Perfumería, RegalosHasta $30.000 (según cartera)
BBVA30% OFF + hasta 6 CSI9 al 18 de octubre (Especial DDM)Regalería, Indumentaria$60.000 por cuenta (tope por vigencia)
SantanderSúper Miércoles: 20% a 25% OFF + 6 CSIMiércolesComercios Adheridos, Tiendas GrandesSegún categoría de cliente
Transporte (Mastercard + MODO)100% de ReintegroTodos los días de octubreSubte y Colectivos$15.000 por mes

Dato clave: Si tenés tarjetas del Banco Credicoop, sumás hasta un 40% de descuento en días especiales si cobrás tu sueldo ahí y pagás con MODO.

Mercado Pago / Otras Billeteras

  • Mercado Pago (QR): Mantiene descuentos en marcas de indumentaria (Adidas, Fila, Yagmour), con reintegros importantes (hasta 20% en Adidas), además de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés en rubros clave por el Día de la Madre.
  • Ualá: Ofrece un 30% de reintegro todos los lunes en McDonald’s, con tope de $10.000 por mes, pagando con la tarjeta Ualá.
  • Naranja X: Ofrece 15% de reintegro en supermercados (todos los días), con tope de $6.000 por cuenta por semana, usando la Tarjeta de Crédito o Débito.

2. Bancos: los descuentos por rubro con débito y crédito

Aprovechá las promociones que tu banco tiene por día y por rubro, ya sea pagando con tarjeta de débito (para acceder a reintegros en el acto) o crédito (para cuotas sin interés).

Supermercados (Adicional a Beneficios ANSES)

BancoDescuentoDíaObservación
Banco Nación (BNA+)30% de DescuentoMiércolesCon crédito (Visa o Mastercard) a través de MODO.
BBVA25% de descuentoSábados y DomingosCon débito y crédito vía MODO (clientes cuenta sueldo).
Banco GaliciaHasta 25% de ahorroJuevesCon Tarjetas Galicia (débito y crédito) en supermercados.
SantanderSuper MiércolesMiércolesDescuentos especiales según nivel de cliente.
Patagonia20% de descuentoMiércolesCon Tarjeta de Crédito Patagonia 365 en Changomás.

Combustible (Para llenar el tanque sin gastar de más)

  • YPF (App YPF): 10% de descuento los lunes en naftas/diésel Infinia. Además, tenés reintegros con Bancos (Macro, Comafi, Hipotecario) que alcanzan hasta $25.000 mensuales.
  • Axion Energy (App ON): 10% de descuento los lunes y viernes.
  • Puma Energy (App Puma Pris): 10% de descuento todos los días.

3. Especial Día de la Madre: el foco de la semana (hasta 19/10)

La compra de regalos tiene beneficios únicos esta semana.

BancoDescuento / ReintegroCuotasVigencia Destacada
BBVA30% OFFHasta 6 cuotas sin interésDía de la Madre (Del 9 al 18 de octubre)
GaliciaHasta 30% OFFHasta 6 cuotas sin interésDía de la Madre (En rubros específicos)
SantanderHasta 30% OFFHasta 9 cuotas sin interésSúper Miércoles Especial (15 de octubre)
Banco NaciónHasta 25% OFFHasta 6 cuotas sin interésDía de la Madre (Hasta el 19 de octubre)
SupervielleHasta 30% OFF6 cuotas sin interésEspecial Regalos (Hasta el 18 de octubre)
CredicoopHasta 40% OFF (con adicional MODO)6 cuotas sin interésEspecial Regalos (14 al 17 de octubre)

Asegurate de consultar el tope de reintegro de tu banco, ya que varía mucho según tu perfil de cliente.

4. Viajes, Tecnología y Hogar: financiación y grandes ahorros

  • Tecnología y Electrodomésticos:
    • Marcas como Frávega, Onecity y Samsung ofrecen 20% de ahorro con bancos vía MODO hasta el 19 de octubre.
    • Santander ofrece hasta 12 cuotas sin interés en compras grandes (más de $300.000) en comercios seleccionados.
  • Viajes y Turismo:
    • Aerolíneas Argentinas tiene un 10% de descuento en pasajes a destinos nacionales, con compra hasta el 19 de octubre.
    • Muchos bancos mantienen la posibilidad de pagar pasajes y paquetes en hasta 6, 9 o 12 cuotas sin interés para el verano 2026.
  • Transporte Público (SUBE):
    • Si usás Mastercard con MODO, obtenés 100% de reintegro en la carga de SUBE para subte y colectivo (tope $15.000 mensual).
    • Recordá que con la Red SUBE (tarjeta registrada), siempre tenés descuentos por combinación.
