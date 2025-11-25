AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos

Minutos antes de las 8:00 de la mañana, un micro perteneciente a una empresa de turismo volcó sobre la Ruta 2, a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita. La unidad trasladaba pasajeros y, según los primeros reportes, hay varias personas con lesiones de distinta gravedad.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa AUBASA y de los hospitales de la zona, que continúan llevando a cabo las tareas de asistencia y derivación de heridos.

Los equipos de emergencia realizan maniobras para extraer a los pasajeros atrapados dentro del ómnibus, mientras se organiza el traslado hacia centros de salud de distintas localidades del corredor vial.

Testigos y turistas que circulaban por la ruta describieron una escena de mucha desesperación, con gritos de pedido de ayuda y una fuerte presencia de unidades de rescate, que mantienen cortado parcialmente el tránsito para facilitar las tareas.

Las causas del vuelco aún no fueron establecidas, y peritos viales se encuentran camino al lugar para iniciar las primeras evaluaciones.

Foto: 00265.com

NOTICIA EN DESARROLLO

AMPLIAREMOS