Ahora podés tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) online y sin complicaciones

El gobierno nacional, a través de ANSES, ha implementado un nuevo sistema que permite a los adultos mayores solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de manera completamente digital. Este avance elimina la necesidad de trasladarse a las oficinas, agilizando considerablemente el acceso a este beneficio previsional.

¿Cómo solicitar la PUAM de forma digital?

El trámite puede realizarse a través de la plataforma mi ANSES y está disponible las 24 horas. Solo se requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La PUAM está destinada a quienes tienen 65 años o más sin jubilación.

¿Qué se necesita antes de iniciar la solicitud?

Es importante verificar y actualizar los datos en el sistema:

Ingresar a Información Personal > Domicilio y datos de contacto

Comprobar que el número de celular y correo electrónico estén actualizados y validados

Revisar los vínculos familiares en Información Personal > Datos personales y familiares

¿Cuál es el proceso para solicitar la PUAM?

El proceso es sencillo una vez confirmados los datos:

Acceder a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor Seguir los pasos indicados por el sistema Confirmar el envío de la solicitud

¿Cómo hacer el seguimiento del trámite?

El estado del expediente se puede consultar en cualquier momento ingresando a Información Personal > Consulta de expediente dentro de mi ANSES.

¿Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida?

La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva, destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con jubilación o pensión. Además, no pueden recibir prestaciones por desempleo ni acceder a beneficios de organismos nacionales, provinciales o municipales.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PUAM?

Para ser beneficiario de la PUAM, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más

Ser argentino nativo, naturalizado con 10 años de residencia, o extranjero con 20 años de residencia (10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud)

No percibir ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión

¿Cuál es el monto y los beneficios de la PUAM?

La PUAM equivale al 80% de un haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Incluye una cobertura de salud integral a través de PAMI y el acceso a asignaciones familiares (por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual).

¿Cuál es la importancia de la digitalización?

La digitalización del trámite representa un avance significativo en la accesibilidad de los servicios previsionales. Los adultos mayores ahora pueden realizar todo el proceso desde su hogar, sin necesidad de desplazamientos ni esperas en las oficinas.