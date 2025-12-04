Aguinaldo Para Estatales de Jujuy: Cronograma de Pagos y Bono Extra

Si sos empleado público de la provincia de Jujuy, ya están confirmadas las fechas clave para este cierre de año. El Gobierno provincial oficializó el calendario de pagos que incluye el Sueldo Anual Complementario (SAC), el bono extraordinario de fin de año y los haberes mensuales.

A continuación, te detallamos cuándo vas a tener depositada la plata en tu cuenta, con las fechas exactas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y el Gobernador Carlos Sadir.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo en Jujuy?

El segundo medio aguinaldo de 2025 se abonará entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.

Aunque el cronograma específico día por día suele seguir el orden habitual (primero Policía y Organismos Autárquicos, luego Administración Central y Salud, y finalmente Educación y otros poderes), lo seguro es que en esa tercera semana de diciembre todos los agentes estatales tendrán acreditado su SAC.

Fecha de inicio: Lunes 15 de diciembre de 2025.

Lunes 15 de diciembre de 2025. Fecha de finalización: Viernes 19 de diciembre de 2025.

Dato clave: Este pago llega justo antes de las fiestas, separado del sueldo de noviembre (que se pagó a principios de mes) y del bono extraordinario.

Bono de Fin de Año: Montos y Fechas de Cobro

Además del aguinaldo, el Gobierno de Jujuy confirmó un bono extraordinario para reforzar los ingresos frente a la inflación. Este bono se pagará en dos cuotas y varía según tu nivel de ingresos.

Montos del Bono

$300.000: Para agentes con sueldos menores a $1.400.000 .

Para agentes con sueldos . $200.000: Para agentes con sueldos superiores a $1.400.000.

Fechas de Pago del Bono

El pago se desdobla en dos cuotas para aliviar los gastos de fin de año y el inicio de 2026:

Primera Cuota: Se acredita el sábado 27 de diciembre de 2025 (entre Navidad y Año Nuevo). Segunda Cuota: Se acredita el jueves 15 de enero de 2026.

Calendario Completo de Pagos (Diciembre 2025 – Enero 2026)

Para que te organices mejor, acá tenés el resumen de todos los depósitos que vas a recibir en estas semanas:

Concepto Fecha de Pago Estado Sueldos Noviembre 2025 1 al 4 de Diciembre Ya depositado 2º Aguinaldo (SAC) 2025 15 al 19 de Diciembre Próximo pago Bono Extra (1º Cuota) 27 de Diciembre Confirmado Sueldos Diciembre 2025 2 al 5 de Enero 2026 A confirmar Bono Extra (2º Cuota) 15 de Enero 2026 Confirmado

Novedades para Docentes y Salud

Es importante que sepas que, junto con estos anuncios, se cerraron acuerdos paritarios específicos:

Docentes: Se aplicará un aumento del 2,5% remunerativo y bonificable, además de la actualización de adicionales como “Frente a Alumnos” y “Enseñanza Inclusiva”, que pasarán a $40.000 en diciembre.

Se aplicará un aumento del remunerativo y bonificable, además de la actualización de adicionales como “Frente a Alumnos” y “Enseñanza Inclusiva”, que pasarán a en diciembre. Salud y Profesionales: Se ajustarán los adicionales por Disponibilidad Permanente.

Podés consultar tu recibo de sueldo digital y más detalles en el sitio oficial del Gobierno de Jujuy o en la web de Recibos Digitales.