Aguinaldo de diciembre del IPS: crece la expectativa entre los jubilados bonaerenses

Con la llegada de las Fiestas, las consultas se multiplican entre los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. En este tramo del año, el cobro del medio aguinaldo se vuelve un tema central, especialmente para quienes perciben sus haberes a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y buscan organizar gastos y compromisos de fin de año.

Qué se sabe sobre el pago del aguinaldo del IPS

Al igual que ocurre con los trabajadores estatales y docentes bonaerenses, todavía no se oficializó la fecha exacta de pago del aguinaldo de diciembre para los beneficiarios del IPS. Sin embargo, desde el Gobierno provincial confirmaron que el medio aguinaldo a los empleados públicos se abonará antes de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que marca una referencia clave para los jubilados.

La información fue confirmada por autoridades provinciales, aunque sin precisar días concretos para la acreditación de los montos.

Expectativa por el calendario de pagos oficial

En el caso del IPS, se espera que en las próximas horas se publique el calendario de pago correspondiente a diciembre. Esta comunicación suele definir tanto la fecha del medio aguinaldo como el cronograma de cobro de los haberes mensuales, diferenciados por terminación de DNI.

Mientras tanto, el organismo previsional mantiene la expectativa entre sus beneficiarios, que siguen de cerca los anuncios oficiales para conocer los detalles.

Fechas probables según años anteriores

De acuerdo a información que circula en ámbitos vinculados al sistema previsional bonaerense, el pago del aguinaldo podría concretarse durante la semana próxima, siguiendo el esquema aplicado en años anteriores.

Además, se estima que:

Los haberes correspondientes a diciembre se abonarían hacia el final del mes.

se abonarían hacia el final del mes. Las fechas tentativas ubican los pagos entre el lunes 29 y el martes 30.

Estos plazos no son oficiales y dependen de la confirmación del calendario por parte del IPS.

Qué deben tener en cuenta los jubilados y pensionados

Hasta que se publique el cronograma definitivo, es importante considerar algunos puntos clave:

El medio aguinaldo se paga por separado del haber mensual.

del haber mensual. Las fechas pueden variar según la terminación del DNI .

. Los anuncios se realizan a través de los canales oficiales del IPS y del Gobierno bonaerense.

De esta manera, los jubilados y pensionados de la provincia permanecen atentos a la confirmación oficial, en un contexto donde el cobro del aguinaldo resulta fundamental para afrontar los gastos característicos de fin de año.