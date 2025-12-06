Aguinaldo ANSES diciembre 2025: fechas de pago para jubilados y pensionados según DNI

Diciembre suele ser un mes esperado por los jubilados y pensionados, no solo por la llegada de las fiestas sino también por el pago del medio aguinaldo. Como cada año, el organismo previsional oficializó el calendario y definió las fechas en las que los titulares recibirán tanto sus haberes como la segunda cuota del SAC, lo que genera expectativa entre quienes dependen de estos ingresos.

Cómo será el pago del aguinaldo en diciembre

La Anses confirmó que el aguinaldo se acreditará el mismo día que el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este esquema aplica tanto para jubilados como para pensionados de todo el país.

Además, en diciembre se aplicará un reajuste del 2,34%, equivalente a la variación de precios registrada en octubre. Este porcentaje se calcula con dos decimales para reflejar el incremento exacto.

Cronograma de pago del aguinaldo según la terminación del DNI

A continuación se detallan las fechas confirmadas para diciembre 2025.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Cómo se paga el bono a jubilados en diciembre 2025

En diciembre también se acreditará el bono de $70.000, que se deposita directamente junto con los haberes. Este refuerzo está destinado principalmente a:

Titulares que cobran el haber mínimo

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Titulares de PUAM

Para aquellos que perciben un haber superior al mínimo, el bono se otorga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Pasos para iniciar un trámite jubilatorio en la ANSES

Quienes estén próximos a jubilarse pueden iniciar su trámite siguiendo una serie de pasos esenciales para verificar aportes y presentar la documentación correspondiente.