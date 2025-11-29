Aerolíneas lanzan fuertes promociones por el Black Friday con descuentos y financiación para viajes nacionales e internacionales

La llegada del Black Friday vuelve a posicionarse como una de las fechas más esperadas por los viajeros que buscan renovar planes, adelantar vacaciones o asegurarse tarifas más accesibles. En este contexto, distintas aerolíneas que operan en Argentina activaron campañas especiales que incluyen rebajas, beneficios de financiación y opciones para viajar tanto dentro del país como al exterior.

Aerolíneas Argentinas lanzó “Aerolíneas Friday” con 20% de descuento y cuotas sin interés

La propuesta “Aerolíneas Friday” ofrece beneficios exclusivos para volar dentro del país y ya se encuentra disponible hasta el domingo. La campaña incluye:

20% de descuento en pasajes a todos los destinos nacionales.

en pasajes a todos los destinos nacionales. Financiación en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

con todos los bancos. Aplicación en la red completa de 37 destinos domésticos operados por la compañía.

Los tickets pueden comprarse a través del sitio web oficial, la app móvil, sucursales y agencias de viaje, permitiendo planificar escapadas o vacaciones con mejores condiciones de precio y pago.

JetSMART presentó “Black SMART” con descuentos de hasta 60% en vuelos dentro de Argentina

La aerolínea low cost lanzó su campaña Black SMART, disponible hasta el 3 de diciembre de 2025 y con importantes rebajas para rutas nacionales y regionales.

En vuelos domésticos, los descuentos llegan hasta 60%, con tarifas finales como:

Buenos Aires – Bariloche desde $33.708 .

. Buenos Aires – Mendoza desde $28.537 .

. Mendoza – Salta desde $20.745.

En todos los casos, las tasas están incluidas.

Para vuelos internacionales, JetSMART ofrece hasta 24% de descuento hacia destinos de Chile, Brasil, Paraguay y Perú, con tarifas como:

Buenos Aires – Santiago desde $164.414 .

. Buenos Aires – Florianópolis desde $186.600.

Los vuelos domésticos podrán utilizarse entre el 15 de diciembre de 2025 y el 11 de junio de 2026, mientras que los internacionales estarán disponibles entre el 9 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Según explicó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina, la propuesta busca que los viajeros puedan organizar con anticipación sus vacaciones, escapadas o viajes laborales para 2025 y 2026.

Iberia sumó rebajas para viajar a España y Europa con precios desde $1.811.300

La aerolínea española también se sumó al Black Friday con su propia campaña de ofertas vigente hasta el domingo. Incluye tarifas promocionales para vuelos entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

En clase Economy, los precios comienzan en:

Buenos Aires – Madrid desde $1.811.300 ida y vuelta.

ida y vuelta. Buenos Aires – Barcelona desde $1.929.000 .

. Buenos Aires – Lisboa desde $1.833.900 .

. Buenos Aires – Milán desde $1.838.600 .

. Buenos Aires – Zúrich desde $1.859.100.

Además, Iberia incorporó a la promoción la cabina Turista Premium, que ofrece mayor comodidad, embarque prioritario y una experiencia gastronómica superior. En esta categoría, destacan tarifas como:

Buenos Aires – Madrid desde $2.935.800 ida y vuelta.

ida y vuelta. Buenos Aires – Roma desde $3.012.700 .

. Buenos Aires – Bruselas desde $3.027.600.

LATAM ofrece rebajas por el Black Friday con descuentos de hasta 54% en vuelos

LATAM también anunció sus promociones especiales por el Black Friday, con hasta 54% de descuento en pasajes a distintos destinos y hasta 30% en paquetes por tiempo limitado. Las ofertas incluyen rutas nacionales, regionales e internacionales, dependiendo de disponibilidad.