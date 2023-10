Advierten sobre estafa telefónica relacionada con el Ministerio de Salud

En los últimos días, se ha detectado una nueva modalidad de estafa telefónica que tiene como objetivo engañar a los ciudadanos haciéndose pasar por representantes del Ministerio de Salud.

Los estafadores contactan a las personas bajo el pretexto de verificar su historial de vacunación y solicitan la retirada de un supuesto carnet de vacunas.

Los falsos agentes del Ministerio de Salud advierten a las víctimas que el carnet de vacunas actual será reemplazado y, si se niegan a obtener el nuevo documento, amenazan con dar de baja el servicio telefónico.

Para lograr esto, solicitan a los usuarios un código que, supuestamente, les enviarán. Sin embargo, este código tiene un propósito diferente: bloquear el teléfono y acceder a los datos personales y a la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Es esencial tener en cuenta que el Ministerio de Salud no realiza verificaciones telefónicas ni solicita códigos para bloquear teléfonos. Estas llamadas son un intento de estafa para obtener información personal y acceder a dispositivos electrónicos.

Para protegerte contra este tipo de estafas, te recomendamos seguir estas precauciones:

No Proporcionar Información Sensible: Nunca compartas información personal, financiera o códigos a través de llamadas no solicitadas.

Desconfiar de Instrucciones Extrañas: No sigas las instrucciones de personas desconocidas que soliciten acceso a tu dispositivo o cuentas personales.

Verificar la Autenticidad: Siempre verifica la autenticidad de las llamadas comunicándote directamente con el Ministerio de Salud u otras autoridades competentes.

En caso de ser víctima de esta estafa o tener información relevante sobre la misma, se solicita a la comunidad a denunciar el incidente a las autoridades correspondientes. La colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir futuros casos.