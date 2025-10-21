Adiós a un tren histórico: Confirman el cierre del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca

El cierre definitivo del tren de pasajeros que unía Buenos Aires con Bahía Blanca marca un golpe duro para el sur bonaerense y un nuevo capítulo en los recortes del sistema ferroviario nacional. Con esta decisión, ya son doce los servicios de media y larga distancia que dejaron de funcionar desde diciembre de 2023.

El servicio se encontraba suspendido desde marzo de 2023, tras el descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, y ahora Trenes Argentinos confirmó su baja definitiva. Según la empresa estatal, el deterioro de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la medida se inscribe en la “Emergencia Ferroviaria” decretada por el Ejecutivo en 2024, que permite cerrar ramales, talleres y servicios bajo el argumento del mal estado de la infraestructura.

Una estación histórica que cierra sus puertas

El cierre también incluye la clausura definitiva de la estación Bahía Blanca Sud, un edificio declarado histórico que quedará bajo custodia de la Policía Federal.

Diecisiete trabajadores fueron despedidos tras la medida, y se suman a los más de 3.000 empleados ferroviarios cesanteados desde que comenzó la política de emergencia.

Más ramales suspendidos y miles de despidos

El ajuste ferroviario ya alcanzó a otros servicios:

El expreso Buenos Aires–Rosario , suprimido en mayo de 2024 sin explicaciones oficiales.

, suprimido en mayo de 2024 sin explicaciones oficiales. El tren turístico Mercedes–Tomás Jofré , interrumpido tras el derrumbe de un puente.

, interrumpido tras el derrumbe de un puente. Los servicios a San Luis, Pehuajó, Pinamar y Cañada de Gómez, que fueron dados de baja por “baja demanda” o “altos costos operativos”.

Un adiós con sabor amargo

Para muchos vecinos del interior bonaerense, el cierre del tren a Bahía Blanca no solo significa la pérdida de un medio de transporte, sino también el final de una conexión simbólica con Buenos Aires y con décadas de historia ferroviaria.

El ramal, que alguna vez fue un eje clave para el movimiento de pasajeros y cargas del sur provincial, queda ahora en silencio, como reflejo de una red ferroviaria que retrocede a paso acelerado.