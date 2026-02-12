Acompañamiento Social: quiénes cobran hoy y cuál es el monto confirmado para febrero 2026

En el marco de la reestructuración de los programas de asistencia directa en Argentina, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente el cronograma de pagos para el programa Acompañamiento Social, el beneficio que reemplazó a una parte del antiguo Potenciar Trabajo. Destinado a los sectores más vulnerables, como personas mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, este mes llega con definiciones claras sobre los días de acreditación y los requisitos de permanencia.

Si sos beneficiario de esta prestación, es fundamental que revises tu cuenta bancaria o la aplicación Mi ANSES, ya que el esquema de pagos para febrero ya se encuentra en marcha. A diferencia de otras asignaciones que se rigen estrictamente por el número de DNI, este programa suele tener una ventana de pago unificada al inicio del mes.

Fecha de cobro de Acompañamiento Social en febrero 2026

Para este mes, las autoridades confirmaron que el depósito de los haberes se realizó el sexto día hábil, lo que situó la fecha de cobro general el pasado viernes 6 de febrero de 2026. Sin embargo, muchos beneficiarios que cobran a través de billeteras virtuales o ventanilla pueden ver reflejado el saldo en días posteriores dependiendo del banco.

Si todavía no viste el dinero acreditado en tu cuenta, podés consultar tu estado siguiendo estos pasos:

Entrá a la web oficial de Mi Argentina o a la app con tu CUIL y clave de Seguridad Social.

o a la app con tu CUIL y clave de Seguridad Social. Andá a la sección “Mis Cobros” .

. Allí te va a figurar si el pago de febrero está “En proceso” o “Liquidado”.

Ver también: Becas Progresar 2026: claves para saber si cobrás este año y el cronograma confirmado

Monto confirmado: cuánto se cobra este mes

A pesar de los ajustes por inflación que recibieron las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero, el programa Acompañamiento Social mantiene su monto congelado conforme a las últimas resoluciones del Gobierno.

Concepto Monto en Febrero 2026 Haber mensual neto $78.000 Bonos extraordinarios No previstos para este mes Descuentos por obra social No aplica

Es importante destacar que, a diferencia de la AUH que subió a $129.082 (bruto) este mes, este beneficio se mantiene como una suma fija no remunerativa. No obstante, muchos de los titulares de Acompañamiento Social también perciben la Tarjeta Alimentar, que sí ha tenido actualizaciones recientes según la cantidad de hijos a cargo.

Requisitos y trámites obligatorios para no perder el beneficio

Para seguir cobrando los $78.000, los beneficiarios deben cumplir con ciertas normativas de transparencia y actualización de datos que impuso el Ministerio de Capital Humano. Recordá que el incumplimiento de estas validaciones puede derivar en la suspensión inmediata del pago.

Actualización de datos: Es obligatorio mantener actualizados el domicilio y la composición del grupo familiar en la base de datos de ANSES. Límite de ingresos: No podés tener un empleo formal con ingresos que superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Gastos y consumos: Existe un monitoreo sobre los gastos en tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Si tus consumos mensuales exceden los topes establecidos (actualmente fijados en torno a los $202.000), podrías quedar fuera del padrón por presunción de falta de vulnerabilidad. Supervivencia: En el caso de los adultos mayores de 50 años, es clave que los datos de salud estén al día si se percibe el beneficio por condiciones de riesgo o soledad financiera.

Qué pasará con el programa después de mayo

Existe una gran expectativa entre los beneficiarios debido a que el Decreto 198/2024 sugería que varios de estos esquemas de asistencia podrían sufrir una nueva transformación o finalización hacia mayo de 2026. Por el momento, no hay una comunicación oficial que hable de una prórroga automática, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales del Gobierno para saber si habrá un proceso de reempadronamiento o un pase a otros programas de empleo.

Si tenés dudas sobre tu liquidación o te suspendieron el pago sin motivo aparente, podés acercarte a la oficina de ANSES más cercana o comunicarte a la línea gratuita 130 para realizar el reclamo correspondiente.