Accidente fatal en Ruta 2: Familiar de funcionario nacional murió en brutal choque en Castelli

En las últimas horas fue identificado el hombre que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido en la noche del sábado 30 de agosto a la altura del kilómetro 168 de la Ruta 2, en jurisdicción del partido de Castelli.

La víctima fue reconocida como Pablo Pereyra, oriundo de la ciudad de General Madariaga y dedicado a tareas agropecuarias. Pereyra, de 35 años, conducía una camioneta Volkswagen Amarok cuando impactó de manera violenta contra un camión de transporte de cargas generales, falleciendo en el acto.

Los hechos

De acuerdo con información publicada por Castelli Diario, el siniestro ocurrió cuando un camión –conducido por Marcelo Melo, actual secretario de Seguridad de Castelli– cruzó la traza de la Ruta 2 en inmediaciones de la Escuela del paraje Guerrero. En ese momento, la camioneta Amarok que circulaba por la vía principal chocó contra la parte trasera del vehículo de gran porte.

Melo fue trasladado al hospital local, donde permanece internado bajo observación debido a una crisis nerviosa, sin que se reporten lesiones físicas de gravedad.

Repercusiones

Fuentes cercanas confirmaron que la víctima era familiar de Manuel Vidal, asesor del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Según trascendió, Vidal y el conductor fallecido eran primos, lo que derivó en versiones y comentarios en el ámbito político.

Las autoridades policiales y judiciales realizaron las pericias correspondientes en el lugar del hecho para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Vía Castelli Diario- Foto: Infozona