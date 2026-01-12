Accidente en Ruta 41: Cinco personas heridas tras un fuerte choque en General Belgrano

Un accidente de tránsito se produjo sobre la Ruta Provincial Nº 41, dentro del partido de General Belgrano, en sentido de circulación hacia San Miguel del Monte. Por causas que hasta el momento se desconocen, dos vehículos colisionaron, lo que provocó que ambos despistaran y terminaran fuera de la calzada.

Como consecuencia del impacto, cinco personas resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones de consideración, por lo que debieron ser asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital Municipal de General Belgrano para una mejor evaluación y atención médica.

En el sitio del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de General Belgrano, junto con servicios de emergencias médicas y personal de seguridad, quienes realizaron tareas de rescate, asistencia a las víctimas y ordenamiento del tránsito en la zona, que permaneció parcialmente afectado durante el operativo.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras se aguarda el parte médico oficial sobre el estado de salud de los heridos.

Foto: Bomberos Voluntarios General Belgrano