Accidente en Ruta 2: Una abeja provocó un impactante despiste y un enorme susto

Un episodio tan llamativo como peligroso se registró en las últimas horas sobre la Ruta 2, en el tramo que atraviesa el partido bonaerense de Mar Chiquita, cuando una abeja dentro del vehículo terminó siendo el desencadenante de un siniestro vial.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 310, en el carril con sentido hacia Mar del Plata, y tuvo como protagonistas a una pareja de adultos mayores que viajaba tranquilamente cuando, de forma inesperada, el insecto ingresó al habitáculo del automóvil.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el conductor —un hombre de 87 años— habría intentado apartar al insecto mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, que finalmente salió de la calzada y cayó a una zanja lateral. En el lugar había acumulada una importante cantidad de agua, que cubrió la parte delantera del auto y alcanzó media altura en las puertas delanteras.

A pesar del susto y del impacto, tanto el hombre como su acompañante, una mujer de 76 años, resultaron ilesos, aunque debieron recibir asistencia de personal de la Policía Vial y emergencias médicas.