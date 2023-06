Elisa Carrió tuvo un terrible accidente e investigan si fue un atentado: "Mátenme a mí sola"

Elisa Carrió concedió una extensa entrevista a LN+ donde habló sobre su presente político y se refirió al tremendo episodio que vivió.

Accidente o atentado

La referente política reveló que, días atrás, cuando viajaba rumbo a Santa Fe, acompañada por su custodia, estallaron las dos ruedas del vehículo que la llevaba.

Carrió vivió esto como un posible atentado contra su vida: "Menos mal que a último momento me cambié de auto. A mi me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola".

La dirigente fue contundente: "A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde".

La exdiputada nacional además apuntó contra Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, por un ataque que sufrió en su hogar: "Mi casa en el Chaco fue vandalizada por orden de Capitanich".