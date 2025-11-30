A qué hora corre Colapinto hoy: dónde ver la F1 en vivo, horario y plataformas online

Llegó el momento de la verdad en el Circuito Internacional de Lusail. Este domingo 30 de noviembre se disputa el Gran Premio de Qatar, una de las últimas citas de la temporada 2025 de Fórmula 1. Franco Colapinto vuelve a la pista en una carrera nocturna que promete altas velocidades y una gran exigencia física para los pilotos. A continuación, te contamos todos los detalles para no perderte nada: horario de largada en Argentina y las opciones para seguirlo en vivo por televisión e internet.

Horario de la carrera: ¿A qué hora corre Colapinto hoy?

Colapinto ignora orden de Alpine y adelanta a Gasly en emocionante GP de EE.UU.

La actividad principal del domingo en Lusail comenzará a la tarde de nuestro país, debido a la diferencia horaria con Medio Oriente y al formato nocturno de este Gran Premio.

El semáforo se apagará a las 13:00 hs (hora de Argentina).

Es importante sintonizar la transmisión unos minutos antes para ver la vuelta previa y la formación de la grilla de partida, momentos clave donde se define la estrategia de neumáticos para el primer stint de la carrera.

Horarios por país en Latinoamérica

  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 13:00 hs
  • Bolivia y Venezuela: 12:00 hs
  • Colombia, Perú y Ecuador: 11:00 hs
  • México (CDMX): 10:00 hs

Dónde ver la F1 en vivo: TV y opciones online

Para seguir la actuación de Franco Colapinto y la definición de la punta en Qatar, existen diferentes alternativas oficiales en Argentina, tanto en televisión por cable como en plataformas de streaming.

Ver por televisión en Argentina

La carrera será transmitida en vivo a través de la señal de Fox Sports. Quienes cuenten con un servicio de cable básico o digital (Flow, Telecentro, DirecTV, Movistar TV) podrán encontrar el canal en las siguientes frecuencias (sujeto a disponibilidad del operador):

  • Fox Sports: Disponible en el paquete básico de la mayoría de los cableoperadores.

Ver online y streaming en vivo

Si preferís ver la Fórmula 1 desde tu celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales y seguras para ver la transmisión en alta definición:

  • Disney+ (Plan Premium): La plataforma de streaming (que absorbió el contenido de Star+) transmite todas las sesiones en vivo, sin cortes comerciales y con la opción de elegir cámaras a bordo.
  • F1 TV Pro: El servicio oficial de la categoría ofrece la transmisión global, acceso a las cámaras de todos los pilotos (incluida la onboard de Colapinto), radios del equipo sin censura y telemetría en tiempo real.
  • Plataformas de cableoperadores: Si ya tenés cable, podés usar las apps Flow, DGO (DirecTV GO) o Telecentro Play para sintonizar Fox Sports en vivo desde cualquier dispositivo sin costo adicional.

El circuito: Desafío nocturno en Lusail

El Gran Premio de Qatar se corre en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado a las afueras de Doha. Es una pista rápida y fluida, famosa por su larga recta principal y sus curvas de media y alta velocidad que exigen al máximo la aerodinámica de los monoplazas.

Al ser una carrera nocturna, la temperatura del asfalto desciende a medida que avanzan las vueltas, lo que convierte a la gestión de los neumáticos en un factor determinante. Para Colapinto, mantener el ritmo y evitar el desgaste excesivo de las gomas será crucial para avanzar en el clasificador y buscar sumar puntos importantes en este cierre de año.

