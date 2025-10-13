A dos semanas de las elecciones una nueva encuesta encendió las alarmas en la Casa Rosada

A solo dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires generó preocupación en la Casa Rosada.

El estudio, elaborado por la consultora Nueva Comunicación, muestra una contundente ventaja de casi 15 puntos de la lista de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, sobre la boleta de La Libertad Avanza, que lleva como fórmula a Karen Reichardt y Diego Santilli.

Según los datos recabados sobre 2.759 casos, Taiana alcanza 43,1% de intención de voto, mientras que el espacio libertario se ubica con 28,3%. La diferencia, en el distrito más poblado del país y considerado “la madre de todas las batallas electorales”, configura un escenario adverso para el gobierno de Javier Milei, que busca sostener su influencia legislativa.

En tercer lugar, aunque muy lejos, se ubica Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con 4,1%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 3,3%.

El estudio también refleja un alto nivel de indecisos, que llega al 10,6%, un segmento que será clave en el tramo final de la campaña.

Participación y contexto político

El sondeo indica una participación electoral proyectada alta: el 76,8% de los consultados aseguró que “seguramente irá a votar”, mientras que un 10,6% respondió que “es muy probable” que lo haga.

Solo un 3% dijo que ve poco probable su asistencia, y un 1,4% descartó votar. El 8,2% aún no definió su decisión.

Estos números se suman a otras encuestas recientes que marcan un desgaste en la imagen presidencial y un aumento de la preocupación por la situación económica.

Antecedentes

En las últimas elecciones bonaerenses, Nueva Comunicación había proyectado un 43% para Fuerza Patria y un 34% para La Libertad Avanza. El resultado final fue de 47% contra 34%, lo que refuerza la consistencia del desempeño de la consultora.