YPF lanza tarjetas de débito y crédito propias y acelera su transformación fintech en la Argentina

Mientras el mercado energético atraviesa cambios profundos y el consumo redefine sus hábitos, YPF avanza en una estrategia que va más allá del surtidor. La compañía apuesta a la tecnología y a los servicios como ejes para fortalecer el vínculo con sus clientes y consolidar su liderazgo, combinando innovación digital, medios de pago y una fuerte reingeniería de su red comercial.

YPF Digital y la expansión hacia el ecosistema fintech

A través de YPF Digital, su brazo tecnológico, la petrolera profundiza su incursión en el mundo fintech y prepara el lanzamiento de tarjetas de débito y crédito propias, en alianza con Mastercard. Se trata de un paso clave dentro de una transformación estructural que busca integrar pagos, servicios y experiencia de usuario en un mismo ecosistema.

Desde la compañía aclaran que el objetivo no es competir directamente con las billeteras virtuales más masivas. El foco está puesto en mejorar la experiencia del usuario y en utilizar la tecnología como herramienta para fidelizar al cliente, incentivando que elija cargar combustible en las estaciones YPF frente a otras opciones.

Tarjetas YPF: cómo funcionarán y qué ofrecerán

El despliegue de las tarjetas se realizará por etapas y comenzará con el lanzamiento de la tarjeta de débito YPF, que operará bajo un esquema de cuenta remunerada.

Entre sus principales características se destacan:

Posibilidad de depositar dinero en la aplicación .

. Obtención de intereses sobre el saldo disponible .

. Uso del plástico para cualquier consumo cotidiano, incluso fuera de las estaciones de servicio.

En una segunda etapa se incorporará la tarjeta de crédito YPF Mastercard, que permitirá financiar consumos y profundizar el vínculo con el usuario. Desde la empresa subrayan que la lógica de este negocio es brindar servicios y fortalecer la relación con el cliente, más que generar ingresos adicionales significativos por fuera del core energético.

Licencia bancaria y rol de la app YPF

Lejos de transformarse en un banco tradicional, YPF analiza la posibilidad de solicitar una licencia bancaria a través de YPF Digital (YDI), la sociedad anónima propietaria de la aplicación. Esta evaluación dependerá de la evolución del mercado y de las necesidades regulatorias vinculadas a la emisión de tarjetas y productos financieros.

La App YPF ya incorporó funcionalidades clave:

Pago en dólares .

. Integración de más de 6.000 servicios para abonar desde la plataforma.

El objetivo es posicionarla como una herramienta de gestión monetaria diaria, centralizando pagos, consumos y beneficios en un solo entorno digital.

Inversiones, bitcoin y un ecosistema en expansión

El roadmap tecnológico de la compañía incluye nuevas funcionalidades orientadas a ampliar el abanico de servicios financieros. Entre las opciones bajo análisis se encuentran:

Posibilidad de invertir en acciones .

. Operaciones con bitcoin y activos digitales.

De esta manera, YPF busca consolidar un ecosistema donde comodidad, tecnología y servicios integrados sean los pilares para sostener su posicionamiento en el mercado argentino.

Gastronomía, tiendas y el peso creciente del negocio FULL

La apuesta por las tiendas de conveniencia va más allá de una renovación estética. La incorporación de chefs para el diseño de platos elaborados y ensaladas apunta a elevar el ticket promedio y diversificar ingresos.

Si bien la mayor rentabilidad de la petrolera sigue proviniendo de los hidrocarburos, el negocio de las tiendas FULL gana peso en el balance general y se consolida como una unidad estratégica.

El plan de la compañía apunta a que FULL alcance independencia operativa, con la mira puesta en convertirse, en el mediano plazo, en una empresa separada que realice su propia oferta pública inicial. Esta eventual salida a la bolsa permitiría capturar el valor de una red que ya compite con cadenas de cafeterías, hamburgueserías y retail, reduciendo su dependencia de las fluctuaciones del sector energético.