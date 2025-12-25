YPF analiza convertir su billetera digital en banco y redefine el mapa financiero argentino para 2026

El sistema financiero argentino se encamina a una etapa de fuertes transformaciones, impulsada por el avance de plataformas digitales que buscan ampliar su rol más allá de los pagos. En ese proceso, el cruce entre tecnología, consumo masivo y banca tradicional empieza a redefinir el mapa de actores que competirán por los usuarios en los próximos años.

Billeteras digitales que avanzan hacia el negocio bancario

De cara a 2026, el mercado financiero sumará nuevos protagonistas surgidos del ecosistema fintech. Mercado Pago ya inició el trámite para obtener su licencia bancaria, mientras que Revolut y Cocos esperan la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para concretar la compra de Cetelem y VOII, respectivamente.

A este escenario se suma un posible cuarto jugador: YPF, que avanza con un proyecto para transformar su billetera digital en un banco, en paralelo a las discusiones oficiales sobre el futuro del Banco Nación.

El proyecto de YPF para convertirse en banco

Aunque la compañía no realizó anuncios formales, fuentes del sector aseguran que la iniciativa es prioritaria dentro de YPF Digital (YDI), la unidad que administra YPF App. Actualmente, la billetera opera con el Banco Industrial (BIND) como socio tecnológico y financiero, lo que le permite ofrecer cuentas CVU y remuneración de saldos.

Ese vínculo podría profundizarse o modificarse según la estrategia final que adopte la petrolera para su desembarco en el negocio bancario.

La app cuenta con alrededor de 3 millones de usuarios .

. El proyecto apunta a ampliar servicios financieros tradicionales.

La iniciativa se alinea con tendencias globales de plataformas digitales que evolucionan hacia bancos.

Dos caminos posibles para obtener licencia bancaria

Especialistas del sector señalan que YPF tiene dos alternativas para convertirse en banco.

Solicitar una licencia bancaria propia ante el BCRA, un proceso que puede demorar hasta dos años .

ante el BCRA, un proceso que puede demorar hasta . Comprar una entidad ya existente, lo que se conoce como adquisición de regulación, y reduce los plazos a unos seis meses.

Este segundo camino fue utilizado por Ualá con la compra de Wilobank y es el mismo esquema que proyectan Revolut y Cocos para acelerar su ingreso al sistema financiero.

Pagos y comisiones: el rol clave de las estaciones de servicio

Uno de los ejes centrales del proyecto es el negocio de los pagos. La posibilidad de que YPF desarrolle su propio sistema de adquirencia y procesamiento permitiría competir directamente con actores como Mercado Pago.

Actualmente, los operadores de estaciones de servicio afrontan comisiones que pueden llegar hasta el 6% por operación, en un contexto de márgenes ajustados. Reducir intermediarios aparece como una oportunidad para mejorar la rentabilidad del negocio.

Menor costo por transacción.

Mayor control sobre los cobros digitales.

Alineación de intereses entre YPF y los estacioneros.

Las estaciones cumplen un rol estratégico dentro del ecosistema financiero que proyecta la compañía.

YPF Banco y su alcance territorial

Un eventual YPF Banco podría alcanzar una facturación anual cercana a los u$s300 millones, según estimaciones del mercado. Uno de sus principales diferenciales es la red de unas 1.650 estaciones de servicio distribuidas en todo el país.

Esta presencia supera a la de cualquier banco tradicional y llega a localidades donde no hay sucursales bancarias en varios kilómetros a la redonda. En muchos de esos puntos, el efectivo sigue siendo clave como medio de pago.

Mayor capilaridad territorial que el Banco Nación.

Puntos de atención disponibles las 24 horas .

. Potencial para pagos, retiros y depósitos de efectivo.

Pagos de servicios y expansión del ecosistema digital

En línea con esta estrategia, YPF App incorporó recientemente el pago de servicios desde la aplicación. Los usuarios pueden abonar facturas de luz, gas, agua, telefonía y realizar recargas, gracias a una integración con la red de pagos Tapi.

Esta funcionalidad busca aumentar la frecuencia de uso de la app y consolidar un ecosistema digital de servicios cotidianos.

Pago de servicios desde el celular.

Mayor vínculo con los usuarios.

Diversificación más allá del negocio energético.

Datos, crédito y criptomonedas

La obtención de una licencia bancaria permitiría a YPF aprovechar de forma más amplia los datos transaccionales de sus usuarios, clave para el análisis de riesgo y la personalización de productos financieros.

Créditos asociados al uso de vehículos.

Préstamos prendarios y propuestas de financiamiento.

Captación de depósitos y otorgamiento de créditos con fondos de terceros.

Además, la compañía prevé aceptar pagos con criptomonedas mediante una exchange intermediaria. A partir de 2026, el BCRA podría habilitar a los bancos a ofrecer compraventa de criptoactivos, una opción que no estaría disponible para billeteras sin licencia bancaria.

En paralelo, YPF utiliza gas de venteo en Vaca Muerta para generar energía destinada a la minería de criptomonedas, lo que abre un nuevo frente de integración entre energía, tecnología y finanzas.