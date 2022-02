Yao Cabrera reapareció en sus redes sociales tras sufrir un grave accidente

“Para los que me querían ver muerto” escribió el youtuber en sus redes sociales, y se dirigió a la prensa y a sus detractores.

El Youtuber sufrió la caída desde la altura de 3 pisos mientras pintaba su casa. Se fracturó tres costillas.

Recientemente Yao Cabrera sufrió un accidente que lo dejó gravemente afectado, sin embargo luego de un día internado el youtuber reapareció en sus redes sociales. Por un lado expresó su agradecimiento a familiares y amigos; y por el otro arremetió contra la prensa.

“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”, dijo en sus historias de instagram.

Las declaraciones de Yao Cabrera a través de sus historias de instagram.

Asimismo confirmó que peleará con el Chino Maidana. “Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”, aseguró.

¿Quién es Yao Cabrera?

Yao Cabrera es uruguayo y reside en Buenos Aires, es conocido por subir videos virales a su canal de YouTube. Recientemente ha sido muy renombrado por el enfrentamiento con Marcos Maidana en una pelea que llevarán adelante el 5 de marzo en Dubai.