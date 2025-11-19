Ya están a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para la temporada de verano

La venta de pasajes de tren de larga distancia para viajar durante diciembre, enero y febrero ya quedó habilitada, según confirmó Trenes Argentinos. Los boletos están disponibles para los servicios que unen la terminal porteña con Mar del Plata.

Los tickets pueden adquirirse a través de la web oficial de SOFSE —con un 10% de descuento por compra online— o en las boleterías de Retiro, Constitución, Once y estaciones intermedias. Además, los jubilados continúan accediendo al beneficio del 40% de descuento en todos los servicios de larga distancia.

Más trenes a Mar del Plata desde diciembre

El corredor Buenos Aires–Mar del Plata sumará un incremento de frecuencias a partir del 12 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada. Hasta el 11 de ese mes, se mantienen dos trenes diarios desde Constitución, con partidas a las 7:30 y 14:17, y regresos desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:21.

Con el refuerzo de verano, desde el 12 de diciembre y hasta el 2 de marzo habrá tres servicios diarios:

Desde Constitución: 6:04, 11:21 y 17:08

6:04, 11:21 y 17:08 Desde Mar del Plata: 1:11, 14:21 y 16:10

A esto se suman los horarios especiales de fines de semana:

Sábados:

Constitución → 6:12, 11:33 y 17:13

Mar del Plata → 1:11, 14:34 y 16:19

Domingos y feriados:

Constitución → 6:11, 11:09 y 17:02

Mar del Plata → 1:11, 14:05 y 15:57

También habrá un servicio adicional de refuerzo los viernes, con regreso los domingos por la noche. Desde el 12 de diciembre, ese tren especial partirá a las 14:17 y volverá a las 23:40.

Ajustes por obras de infraestructura

Entre el 19 de agosto y el 12 de diciembre, el servicio a Mar del Plata mantiene una reducción temporal de frecuencias —sin trenes varios días de la semana en ambos sentidos— debido a las obras en el tendido de vías. Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria, que busca mejorar las condiciones de seguridad operacional del corredor.