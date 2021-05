¿Dejas WhatsApp el 15 de mayo? No olvides avisar a tus contactos dónde pueden encontrarte

En pocos días, WhatsApp aplicará su nueva política de privacidad, la cual ha generado gran polémica entre sus usuarios. Lo cierto es que ya muchos han decidido migrar a otras plataformas de mensajería, luego del aviso con los cambios.

Según informó la compañía, estos cambios sólo serán para que las empresas pudieran mostrar ofertas y productos a los usuarios que pudieran ser potenciales clientes según sus intereses.

Aún así, miles de usuarios tienen dudas sobre como funcionará: ¿Dejas WhatsApp el 15 de mayo?

Si tu decisión es irte a otras aplicaciones de mensajería, te recomendamos avisarle a tus contactos donde pueden encontrarte y lo podes hacer desde la propia aplicación.

Sólo deberás ingresar a “Configuración” de WhatsApp, tocar en el texto a la derecha de tu foto y luego pulsar sobre la caja de texto para poner un texto en el que informes donde contactarte. Por ejemplo: “A partir del 15 de mayo, me podrás encontrar en Telegram y Signal” (O alguna otra app que elijas).

Con ese sencillo paso, cualquier contacto podrá escribirte y saber dónde encontrarte a partir del 15 de mayo.

Recordá que una de las medidas que toma WhatsApp para los usuarios que no acepten sus condiciones de uso, es que no podrán enviar ni recibir comunicaciones por parte de nadie. Es decir, que esa pérdida de funcionalidades no será progresiva sino que será drástica.