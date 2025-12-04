Vuelve el 30% de ahorro en combustibles con MODO BNA+ durante diciembre

Desde el comienzo de diciembre, miles de automovilistas buscan alternativas para abaratar el costo del combustible, uno de los gastos más sensibles del presupuesto familiar. En ese contexto, el Banco Nación reactivó un beneficio muy esperado que vuelve a estar disponible de manera limitada por tiempo y por monto, pero que permite obtener un descuento significativo durante los fines de semana.

Cómo funciona el 30% de ahorro en combustibles con BNA+

El Banco Nación confirmó que, desde el viernes 7 de diciembre, vuelve a estar vigente el 30% de descuento en combustibles pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA a través de la billetera MODO BNA+.

El beneficio aplica todos los viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre y puede utilizarse únicamente mediante pago con QR de MODO en las estaciones adheridas.

Petroleras que participan del beneficio

Las cargas de combustible deben realizarse en alguna de las siguientes marcas:

YPF

Shell

Axion

Gulf

Quedan excluidos:

Pagos con tarjetas de débito

Pagos con saldo en cuenta

Pagos sin escanear el QR de MODO BNA+

Cuánto podés ahorrar y cuál es el tope mensual

El descuento permite un máximo de $15.000 por mes y por cliente, considerando el CUIT. Para alcanzarlo, se necesita realizar una carga mínima total de $50.000 dentro del mes y durante los días habilitados.

Según explicó el Banco Nación, el reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta vinculada a BNA+. Si se usan varios medios de pago, el descuento se aplicará hasta completar el tope mensual, sin superarlo.

Cómo aprovechar hasta $90.000 de ahorro usando las cuatro petroleras

Aunque cada petrolera tiene un tope de $15.000 por mes, el beneficio se aplica por marca, no de manera global. Esto habilita la posibilidad de multiplicar el ahorro utilizando una estación distinta cada fin de semana.

De esta manera, se puede llegar a un ahorro total de $90.000 durante diciembre si se utilizan las cuatro marcas adheridas:

$15.000 en YPF

$15.000 en Shell

$15.000 en Axion

$15.000 en Gulf

+$30.000 adicionales si titulares adicionales cargan combustible con su propia cuenta monetaria en Banco Nación

Desde el entorno de la promoción señalaron que los titulares adicionales también pueden acceder, siempre que tengan una cuenta monetaria en el BNA.

Cómo realizar el pago correctamente para que aplique el descuento

Para que la promoción sea válida, es obligatorio realizar el pago mediante MODO BNA+. El procedimiento es simple:

Escanear el QR de MODO que brinda la estación de servicio.

que brinda la estación de servicio. Seleccionar la tarjeta de crédito del Banco Nación .

. Confirmar la operación desde el celular.

El descuento se calculará automáticamente y el reintegro se verá reflejado dentro del plazo informado por la entidad.