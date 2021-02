Vuelta a clases: Conocé como es el protocolo para el regreso a las aulas

Finalmente el gobierno nacional y provincial decidió que se retomen las clases presenciales en todo el país. A partir del próximo 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país el ciclo lectivo 2021 comenzará el 1 de marzo.

Además de la fecha, las autoridades de Educación ya definieron el protocolo diseñado para un retorno a las aulas seguro. Aquí una guía con las dudas más frecuentes para la vuelta a clases este año 2021:

¿Qué son las burbujas y cómo funcionan?

Las burbujas son los grupos formados por alumnos y docentes. El objetivo es que solo haya interacción entre los miembros de ese grupo y no entren en contacto con alumnos de otras burbujas. De esta manera, en caso de existir un contagio, solo se aísla la burbuja afectada.

¿Los chicos van a ir todos los días a la escuela?

La idea es que las clases retornen con un formato bimodal. Es decir, algunos días concurrirán a la escuela y otros días serán con clases virtuales desde el hogar. La cantidad de días lo definirá cada jurisdicción y cada escuela de acuerdo a sus posibilidades de distanciamiento.

¿Qué pasa si no quiero enviar a mis hijos a la escuela?

La asistencia a clases se mantiene como en un año normal, es obligatoria. Es decir, que los docentes tomarán asistencia minutos antes de comenzar la clase y computarán las faltas en caso de haberlas. Además, la educación virtual no reemplazará a la presencial.

¿Tienen que ir a la escuela los chicos que sean de grupos de riesgo?

Los chicos que sufran alguna comorbilidad asociada a coronavirus estarán exceptuados de asistir a la escuela. Aquellos que tengan alguna enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca o sean diabéticos seguirán con clases remotas.

También se aplicará en los chicos que convivan con un familiar dentro de los considerados grupos de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas o con enfermedades de base). En esos casos, la familia deberá presentar un certificado que justifique por que el alumno no concurre al establecimiento.

¿Habrá transporte público para alumnos?

Sí, habrá transporte público para alumnos y docentes. Además serán considerados como “esenciales”. Todos deberán solicitar de manera online el certificado de movilidad.

¿Qué pasará con los recreos?

Como mencionamos anteriormente, la idea es que las burbujas no se rompan, por lo tanto, no van a interactuar chicos de distintos grados. En el caso de que el espacio de los patios o gimnasios no sea suficiente, las escuelas deberán diagramar turnos para los recreos.

Además, los alumnos estarán bajo la supervisión de un docente quien se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. No se permitirán los juegos con pelotas o de contacto físico entre los alumnos.

¿Cómo funcionarán los baños?

Habrá un tiempo máximo de permanencia en los baños que será de 15 minutos. En todos los baños deberán tener elementos de higiene básicos como: alcohol en gel, jabón, agua potable, cestos de basura, entre otros.

Por otra parte, estará señalizada la cantidad máxima de chicos que podrán ingresar al mismo tiempo, la cual dependerá de las dimensiones del baño.

¿Cómo se dictarán materias como educación física o música?

Para educación física se exige:

2 metros de separación en actividades sin desplazamiento y que no producen hiperventilación.

4 metros durante los momentos de recuperación, hasta que se recupere un ritmo respiratorio habitual.

6 metros durante la práctica de la actividad, cuando el alumno está hiperventilando.

En las clases de música:

No estará permitido que los chicos toquen algún instrumento de viento o canten ya que eso implicaría quitarse el tapabocas.

Se hará hincapié en la desfinfección de cada uno de los artículos o instrumentos que se utilicen.

¿Qué pasa si un chico o docente se contagia?

En el caso que se contagie un estudiante, se deberá aislar por 10 días corridos al curso al cual pertenece y a los maestros que hayan dado clases hasta 48 horas antes de confirmar el caso.

Por otro lado, si quien se contagia es el docente, se deberá aislar por 10 días a todas las burbujas con las que estuvo en contacto hasta 48 horas antes de confirmar el caso.

¿Qué pasa si un chico manifiesta síntomas dentro de la escuela?

Los protocolos piden que la escuela determine un “sector de aislamiento”. Si algún alumno presenta síntomas compatibles con coronavirus, las autoridades de la escuela llevarán al chico a ese espacio determinado. Inmediatamente después, incluso sin confirmar el caso, aislarán a la burbuja y se podrán en contacto con los padres.