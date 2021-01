Vuelta a las aulas: Gremios dan advertencias y peligra el inicio de clases

Gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires advirtieron que de no haber condiciones sanitarias y epidemiológicas necesarias, no acompañarán el inicio de las clases presenciales.

En el marco del repunte de casos de Covid-19 en el AMBA, el inicio de las clases previsto por el ministerio de Educación porteño, podría no darse. Sobre esto, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Capital, Norberto Cabanas, afirmó que: “Si las condiciones no están dadas, no vamos a acompañar. Lo venimos diciendo desde un principio a nivel nacional”.

Gremios docentes y el inicio de las clases presenciales

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, afirmó que “el inicio de clases no está asociado a la vacuna, pero que “la vacuna fortalece”. Sin embargo, varios gremios docentes relacionan el inicio de las clases presenciales con la eventual inmunidad de los mismos.

No obstante, este es un escenario difícil de consolidarse, debido a las dudas que giran alrededor de las provisión de dosis. Por lo que Cabanas explicó sobre la postura de los gremios docentes al respecto que:

“Hoy la situación está cambiando y es esencial que el gobierno de la Ciudad garantice las condiciones para la presencialidad: insumos, máscaras, alcohol en gel, y docentes auxiliares”.

Por su parte, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y dirigente de Ctera, Eduardo López, reiteró que “Si los maestros van a estar vacunados, el riesgo de contagio es muy bajo”; y explicó que:

“El hecho de que el personal docente y no docente sea considerado esencial y se vaya a vacunar hace que los riesgos que tengan sean bajos”.

¿Las escuelas abrirán?

Según fuentes del ministerio de Educación de la ciudad, las escuelas abrirán desde el 8 de febrero; para que el personal directivo y docente preparare lo necesario para recibir a los estudiantes.

A pesar de ello, la secretaria general del gremio Ademys reiteró que en esa semana decidirán en asamblea cuál es la situación; con el fin de “priorizar la salud de los estudiante y los docentes. La docencia decidirá cómo se vuelve en febrero”.