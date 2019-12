El fiscal de Mar del Plata Pablo Cistoldi se hizo presente en el lugar en el que volcó el micro de la empresa Ruta Atlántica esta mañana y confirmó que el chofer de la unidad quedará aprehendido por el delito de lesiones culposas calificadas.

El chofer, identificado como Gabriel Gómez, no habría sufrido heridas de gravedad, por lo que ahora la investigación buscará determinar las causas por las que el colectivo volcó en la banquina.

A su vez, Cistoldi confirmó que la lista de pasajeros que subieron al colectivo no coincide por completo con los pasajeros que fueron trasladados a los nosocomios de Mar del Plata y los que completaron el viaje en otra unidad que llegó horas después del siniestro.

“Tenemos noticias de que algunas personas se fueron del lugar con asistencia de algún familiar”, dijo Cistoldi, quien pidió que si hubo familiares o allegados que trasladaron a pasajeros del micro lo informen a los teléfonos 0223 477-5073 o 226815415491.

En ese marco, el fiscal confirmó que hay varios heridos aunque no dio precisiones del estado de salud de esas personas y no descartó que pueda haber víctimas fatales debido a que aún no fueron identificados todos los pasajeros.