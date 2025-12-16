Vuelco de camión en Ruta 2 provoca corte total de calzada

En la mañana de este martes 16, y por causas que aún se tratan de establecer, se produjo el vuelco de un camión sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 303, en jurisdicción del partido de Maipú, en cercanías de la localidad de Las Armas.

A raíz del siniestro, el vehículo quedó atravesado sobre la calzada, lo que provocó el bloqueo total del carril con sentido hacia la ciudad de Mar del Plata. Ante esta situación, personal policial y agentes de AUBASA implementaron un by pass por el carril contrario, con el objetivo de permitir la circulación vehicular en la zona de manera controlada.

En el lugar trabajaron servicios de emergencias y efectivos policiales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa de gran porte para retirar el camión siniestrado. Debido a estas tareas, se estima que el tránsito en ese sector de la Autovía 2 permanecerá interrumpido por varias horas.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

En tanto, se aguardan mayores detalles para determinar las causas que originaron el vuelco y el estado de salud del conductor-