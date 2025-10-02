VTV octubre 2025: jubilados y pensionados pagan solo la mitad del trámite

Mantener el vehículo en condiciones seguras es fundamental para la circulación y la seguridad vial. Por eso, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se convierte en un trámite obligatorio que permite revisar el estado mecánico de autos, motos y camiones, y así reducir los riesgos en las calles y rutas del país.
Costos de la VTV en octubre 2025
El precio de la VTV varía según la jurisdicción:
Viajar a la playa será más caro: Aumentaron los peajes de las rutas a la Costa Bonaerense
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
- Autos hasta 2.500 kilos: $63.453
- Motos de baja cilindrada: $23.858
- Provincia de Buenos Aires:
- Autos hasta 2.500 kilos: $79.640
- Motos: $31.856
Beneficio del 50% de descuento
Durante octubre de 2025, un grupo de conductores podrá acceder a un descuento del 50% en el pago total de la VTV. El beneficio está destinado a jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($322.000).
Requisitos para acceder al descuento
Los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:
- Último recibo de haberes
- Acreditación de la titularidad del vehículo a verificar
- Constancia de vigencia de la VTV
Vehículos que no podrán circular
En octubre de 2025, los vehículos sin VTV vigente o que hayan sido rechazados en la inspección estarán inhabilitados para circular. Esto incluye:
- Autos con más de cuatro años de antigüedad o más de 64.000 kilómetros en CABA
- Todos los autos y motos que deban cumplir la VTV según el calendario vigente en la Provincia de Buenos Aires
- Vehículos con fallas en seguridad vial, como frenos, neumáticos, luces o parabrisas
Qué se revisa durante la VTV
Durante la inspección, los mecánicos controlan los aspectos más críticos para garantizar la seguridad y las emisiones permitidas:
- Emisión de gases contaminantes
- Estado del sistema de dirección y tren delantero
- Sistema de frenos y suspensión
- Condición del chasis, neumáticos y llantas
- Nivel de ruido (sonoridad del vehículo)
- Presencia del matafuego y kit de seguridad obligatorio
La VTV no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en la vía pública.