VTV octubre 2025: jubilados y pensionados pagan solo la mitad del trámite

Mantener el vehículo en condiciones seguras es fundamental para la circulación y la seguridad vial. Por eso, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se convierte en un trámite obligatorio que permite revisar el estado mecánico de autos, motos y camiones, y así reducir los riesgos en las calles y rutas del país.

Costos de la VTV en octubre 2025

El precio de la VTV varía según la jurisdicción:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Autos hasta 2.500 kilos: $63.453 Motos de baja cilindrada: $23.858

Provincia de Buenos Aires: Autos hasta 2.500 kilos: $79.640 Motos: $31.856



Beneficio del 50% de descuento

Durante octubre de 2025, un grupo de conductores podrá acceder a un descuento del 50% en el pago total de la VTV. El beneficio está destinado a jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($322.000).

Requisitos para acceder al descuento

Los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:

Último recibo de haberes

Acreditación de la titularidad del vehículo a verificar

Constancia de vigencia de la VTV

Vehículos que no podrán circular

En octubre de 2025, los vehículos sin VTV vigente o que hayan sido rechazados en la inspección estarán inhabilitados para circular. Esto incluye:

Autos con más de cuatro años de antigüedad o más de 64.000 kilómetros en CABA

Todos los autos y motos que deban cumplir la VTV según el calendario vigente en la Provincia de Buenos Aires

Vehículos con fallas en seguridad vial, como frenos, neumáticos, luces o parabrisas

Qué se revisa durante la VTV

Durante la inspección, los mecánicos controlan los aspectos más críticos para garantizar la seguridad y las emisiones permitidas:

Emisión de gases contaminantes

Estado del sistema de dirección y tren delantero

Sistema de frenos y suspensión

Condición del chasis, neumáticos y llantas

Nivel de ruido (sonoridad del vehículo)

Presencia del matafuego y kit de seguridad obligatorio

La VTV no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en la vía pública.