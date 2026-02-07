Voucher Educativo 2026: ¿Cómo saber si seguís siendo beneficiario y qué pasa con el pago de febrero?

El inicio del ciclo lectivo 2026 pone nuevamente en el centro de la escena a los Vouchers Educativos, el programa de asistencia para familias con hijos en colegios privados. En este mes de febrero, miles de padres y tutores se preguntan si el beneficio continúa vigente, cómo chequear su estado de aprobación y cuáles son los montos actualizados frente a los últimos aumentos de cuotas.

El pago de febrero: ¿Es una cuota nueva o un remanente?

Es fundamental aclarar que el sistema de Vouchers Educativos funciona, por diseño, a mes vencido. Durante este viernes 6 de febrero de 2026, se ha reportado el inicio de las acreditaciones correspondientes a la cuota de diciembre de 2025.

Este desembolso es clave, ya que completa el esquema de pagos del año anterior. Aquellos beneficiarios que utilizan billeteras virtuales como Mercado Pago podrían ver reflejado el saldo de manera inmediata, mientras que para el resto de las entidades bancarias el proceso suele extenderse hasta el lunes 9 de febrero.

Cómo consultar si seguís como beneficiario paso a paso

Para verificar si tu solicitud sigue activa o si debés realizar algún trámite adicional de cara al nuevo año escolar, el procedimiento es exclusivamente digital.

Ingreso a la plataforma: Debés acceder al sitio oficial de Vouchers Educativos utilizando tu usuario y contraseña de Mi Argentina.

Debés acceder al sitio oficial de Vouchers Educativos utilizando tu usuario y contraseña de Mi Argentina. Sección de consulta: Una vez dentro, dirigite al apartado de Menores a cargo .

Una vez dentro, dirigite al apartado de . Estado de solicitud: Allí podrás visualizar el estado actual, que puede figurar como: Aprobado: Cumplís con los requisitos y el pago está en curso o programado. En evaluación: La información está siendo cruzada con ANSES para validar ingresos o regularidad escolar. Rechazado: El sistema informará el motivo específico (por ejemplo, superar el tope de ingresos familiares).

Allí podrás visualizar el estado actual, que puede figurar como:

Requisitos y montos para el ciclo 2026

Aunque el Gobierno nacional analiza la implementación de un esquema renovado para este año, los parámetros de base para mantener el subsidio siguen siendo estrictos:

Ingresos Familiares: El grupo familiar no debe superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

El grupo familiar no debe superar los . Institución Educativa: El colegio debe contar con al menos un 75% de aporte estatal .

El colegio debe contar con al menos un . Tope de Cuota: El beneficio cubre hasta el 50% del valor de la cuota de jornada simple, con un tope que para las últimas liquidaciones se ubicó cerca de los $27.000 por hijo.

Diferencia clave con la Ayuda Escolar Anual

Es común que en febrero surjan confusiones entre el Voucher y la Ayuda Escolar Anual de ANSES. Mientras que el Voucher es un subsidio mensual para la cuota de colegios privados subvencionados, la Ayuda Escolar es un pago único que en 2026 se ha fijado en $85.000.

Para cobrar la Ayuda Escolar, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad a través de Mi ANSES, un trámite independiente de la plataforma de Vouchers.

Qué esperar para las próximas semanas

El Ministerio de Capital Humano aún no ha confirmado si habrá una nueva ventana de inscripción masiva para quienes no ingresaron en 2025 o si se mantendrá la prórroga automática para los ya inscriptos que sigan cumpliendo los requisitos. Se recomienda a las familias mantener actualizado el CBU en Mi ANSES, ya que cualquier error en los datos bancarios es el motivo principal de la suspensión de los pagos.

Si el sistema arroja un rechazo por error en la carga de datos académicos, existe un plazo de cinco días hábiles desde la publicación del resultado para realizar el reclamo formal dentro de la misma web oficial.