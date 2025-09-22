Volvió el tren de Alejandro Korn a Chascomús: horarios, paradas y costo del pasaje

Denisse Helman
pasajes tren

La conectividad ferroviaria del sur bonaerense suma una nueva opción para miles de pasajeros. Desde Trenes Argentinos confirmaron la reactivación del servicio que une Alejandro Korn con Chascomús, un recorrido muy esperado por usuarios de la región que ahora podrán contar con una alternativa más económica y segura frente al transporte automotor.

Un servicio que conecta la región

El ramal de la Línea Roca volvió a detenerse en Chascomús, con paradas intermedias en Jeppener, Altamirano y Gándara.

El servicio funcionará todos los días, de lunes a domingo, e incluirá un cronograma especial para feriados. Esta reactivación representa un beneficio directo para trabajadores, estudiantes y turistas que se trasladan en el corredor sur de la provincia de Buenos Aires.

Horarios de lunes a viernes y sábados

Los trenes cuentan con cuatro frecuencias diarias en cada sentido.

Trenes a Chascomús

  • Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)
  • Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús)
  • Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús)
  • Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

  • Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn)
  • Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn)
  • Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn)
  • Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn)

Horarios de domingos y feriados

En el caso de los domingos y los días feriado, el cronograma presenta leves modificaciones.

Trenes a Chascomús

  • Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús)
  • Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús)
  • Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús)
  • Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

  • Tren 802: 08:00 (Chascomús) – 09:49 (A. Korn)
  • Tren 804: 12:00 (Chascomús) – 13:49 (A. Korn)
  • Tren 806: 16:01 (Chascomús) – 17:50 (A. Korn)
  • Tren 808: 19:59 (Chascomús) – 21:48 (A. Korn)

Costo del pasaje

El valor del boleto varía según la estación de destino. Actualmente, el pasaje mínimo entre Alejandro Korn y Chascomús es de $1.120.

Las tarifas se actualizan de acuerdo con las disposiciones oficiales de Trenes Argentinos y pueden consultarse en boleterías o a través de los canales digitales de la empresa.

Más leídas