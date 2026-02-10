Volvieron a operar a Bastián y piden donantes de sangre

Francisco Díaz
oracion bastian

Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa internado y atravesando un delicado cuadro de salud.

Tras el siniestro, el pequeño fue asistido de urgencia en el Hospital Municipal de Pinamar, donde recibió las primeras intervenciones quirúrgicas. Debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata.

Allí fue intervenido quirúrgicamente en cinco oportunidades. Luego de lograr su estabilización, los médicos resolvieron un nuevo traslado, esta vez en un avión sanitario, hacia un centro de mayor cercanía a su domicilio, ya que su familia es oriunda del distrito bonaerense de Moreno.

Actualmente, Bastián permanece internado en el Hospital Privado de San Justo, en el partido de La Matanza, donde continúa su tratamiento.

En las últimas horas, el niño volvió a ingresar al quirófano para una nueva intervención, según informó su madre a través de redes sociales.

En ese mismo mensaje, la mujer realizó un pedido urgente de donantes de sangre, solicitando la colaboración solidaria de la comunidad para acompañar el proceso médico de su hijo.

La familia pidió además que la información sea compartida para ampliar la convocatoria y poder reunir la cantidad necesaria de dadores en los próximos días.

