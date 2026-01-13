Volcó un camión en la Ruta 2 y provocó demoras en el tránsito

Francisco Díaz
vuelco camion ruta 2

Un camión que transportaba cáscara de cebada volcó durante la mañana de este martes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 61, en jurisdicción de La Plata, generando un importante operativo de emergencia y complicaciones en la circulación vehicular.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo perdió la estabilidad y terminó volcado sobre la calzada. Como consecuencia del siniestro, gran parte de la carga quedó esparcida sobre la ruta, lo que obligó a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban por la zona.

En el lugar trabajaron personal de Aubasa, efectivos policiales y servicios de emergencia, quienes llevaron adelante tareas de señalización, ordenamiento del tránsito y limpieza de la calzada. Durante varias horas se registraron demoras y circulación reducida, especialmente en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque el episodio generó preocupación debido a que se trata de uno de los corredores viales más transitados de la provincia de Buenos Aires.

